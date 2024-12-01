https://crimea.ria.ru/20241201/gruzinskiy-maydan---chto-proizoshlo-v-tbilisi-za-noch-1142281070.html

Грузинский "майдан" - что произошло в Тбилиси за ночь

Грузинский "майдан" - что произошло в Тбилиси за ночь - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Грузинский "майдан" - что произошло в Тбилиси за ночь

В Грузии продолжаются организованные оппозицией беспорядки, ночь протестующие провели на проспекте Руставели, где строили баррикады и запускали пиротехнику в... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T11:37

2024-12-01T11:37

2024-12-01T12:06

грузия

беспорядки в грузии

новости

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/01/1142281260_0:99:1245:799_1920x0_80_0_0_93d0bf089d0103e8e4e767e7d1f45e08.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В Грузии продолжаются организованные оппозицией беспорядки, ночь протестующие провели на проспекте Руставели, где строили баррикады и запускали пиротехнику в сотрудников спецназа, утром их разогнали силовики, но оппозиция сменила локацию. Что произошло в Тбилиси в ночь на 1 декабря и какова ситуация сейчас - в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в Тбилиси"Накануне протестующие собрались около парламента, но оттуда их оттеснили силовики. Ночь они провели на проспекте Руставели, но утром их разогнал спецназ", - пишет РИА Новости.По данным агентства, на проспекте Руставели митингующие возвели баррикады из мусорных баков, скамеек и подручных предметов и всю ночь запускали пиротехнику в сотрудников спецназа, выстроившихся неподалеку. Протестующие распивали спиртное и расписывали стены строений граффити антиправительственного и антироссийского характера.К утру сторонников оппозиции вытеснили с части проспекта - для этого использовали водометы и, предположительно, слезоточивый газ. После этого они дошли до Тбилисского госуниверситета и снова перекрыли дорогу.Ранее митингующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован.Протесты в ГрузииОчередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Также он заявил, что Грузия временно отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС. Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси.За последние два дня в отделы полиции доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами. Акции протеста проходят также в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Прозападный президентПрезидент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов". В видеообращении 30 ноября она заявила, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря.До этого Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжались в течение нескольких недель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушков: Украина преподала Грузии полезный урокПремьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в ТбилисиОппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов

https://crimea.ria.ru/20241130/premer-gruzii-sdelal-zayavlenie-na-fone-besporyadkov-v-tbilisi-1142269543.html

грузия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, беспорядки в грузии, новости, в мире, политика