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Грузинский "майдан" - что произошло в Тбилиси за ночь - РИА Новости Крым, 01.12.2024
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Грузинский "майдан" - что произошло в Тбилиси за ночь
Грузинский "майдан" - что произошло в Тбилиси за ночь - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Грузинский "майдан" - что произошло в Тбилиси за ночь
В Грузии продолжаются организованные оппозицией беспорядки, ночь протестующие провели на проспекте Руставели, где строили баррикады и запускали пиротехнику в... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T11:37
2024-12-01T12:06
грузия
беспорядки в грузии
новости
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В Грузии продолжаются организованные оппозицией беспорядки, ночь протестующие провели на проспекте Руставели, где строили баррикады и запускали пиротехнику в сотрудников спецназа, утром их разогнали силовики, но оппозиция сменила локацию. Что произошло в Тбилиси в ночь на 1 декабря и какова ситуация сейчас - в подборке РИА Новости Крым.Ситуация в Тбилиси"Накануне протестующие собрались около парламента, но оттуда их оттеснили силовики. Ночь они провели на проспекте Руставели, но утром их разогнал спецназ", - пишет РИА Новости.По данным агентства, на проспекте Руставели митингующие возвели баррикады из мусорных баков, скамеек и подручных предметов и всю ночь запускали пиротехнику в сотрудников спецназа, выстроившихся неподалеку. Протестующие распивали спиртное и расписывали стены строений граффити антиправительственного и антироссийского характера.К утру сторонников оппозиции вытеснили с части проспекта - для этого использовали водометы и, предположительно, слезоточивый газ. После этого они дошли до Тбилисского госуниверситета и снова перекрыли дорогу.Ранее митингующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован.Протесты в ГрузииОчередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Также он заявил, что Грузия временно отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС. Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси.За последние два дня в отделы полиции доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами. Акции протеста проходят также в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Прозападный президентПрезидент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов". В видеообращении 30 ноября она заявила, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря.До этого Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжались в течение нескольких недель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пушков: Украина преподала Грузии полезный урокПремьер Грузии сделал заявление на фоне беспорядков в ТбилисиОппозиция Грузии отказалась признавать итоги выборов
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грузия, беспорядки в грузии, новости, в мире, политика
Грузинский "майдан" - что произошло в Тбилиси за ночь

В Грузии продолжаются организованные оппозицией беспорядки

11:37 01.12.2024 (обновлено: 12:06 01.12.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. В Грузии продолжаются организованные оппозицией беспорядки, ночь протестующие провели на проспекте Руставели, где строили баррикады и запускали пиротехнику в сотрудников спецназа, утром их разогнали силовики, но оппозиция сменила локацию. Что произошло в Тбилиси в ночь на 1 декабря и какова ситуация сейчас - в подборке РИА Новости Крым.

Ситуация в Тбилиси

"Накануне протестующие собрались около парламента, но оттуда их оттеснили силовики. Ночь они провели на проспекте Руставели, но утром их разогнал спецназ", - пишет РИА Новости.
По данным агентства, на проспекте Руставели митингующие возвели баррикады из мусорных баков, скамеек и подручных предметов и всю ночь запускали пиротехнику в сотрудников спецназа, выстроившихся неподалеку. Протестующие распивали спиртное и расписывали стены строений граффити антиправительственного и антироссийского характера.
К утру сторонников оппозиции вытеснили с части проспекта - для этого использовали водометы и, предположительно, слезоточивый газ. После этого они дошли до Тбилисского госуниверситета и снова перекрыли дорогу.
Ранее митингующие закидали камнями и пиротехникой парламент, а также забросали его горящими предметами, в результате чего в помещениях внутри здания образовался пожар, он ликвидирован.

Протесты в Грузии

Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии в четверг, после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Также он заявил, что Грузия временно отказывается от всех кредитов и бюджетных грантов от ЕС. Протестующие собрались перед зданием парламента, а также у центрального офиса правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" в Тбилиси.
За последние два дня в отделы полиции доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами. Акции протеста проходят также в Кутаиси, Батуми и Зугдиди.
Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.

Прозападный президент

Президент республики Саломе Зурабишвили заявила, что своим решением остановить переговоры по вступлению в Евросоюз руководство страны "окончательно отошло от Европы и направилось к России". Также она сообщила, что призвала послов ЕС "сделать все необходимое для проведения в Грузии новых выборов". В видеообращении 30 ноября она заявила, что не покинет свой пост, несмотря на окончание полномочий в середине декабря.
До этого Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, хотя, согласно конституции, должна быть беспартийной, призвала к протестам из-за итогов выборов. Митинги продолжались в течение нескольких недель.
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