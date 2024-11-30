https://crimea.ria.ru/20241130/upravlyaemaya-raketa-neptun-sbita-rossiyskimi-silami-pvo-1142268619.html

Управляемая ракета "Нептун" сбита российскими силами ПВО

Управляемая ракета "Нептун" сбита российскими силами ПВО - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Управляемая ракета "Нептун" сбита российскими силами ПВО

Силы противовоздушной обороны России уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T12:40

2024-11-30T12:40

2024-11-30T12:40

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщает Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 36 958 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 889 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что 28 ноября Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, в районе порта Ильичевск (украинское название Черноморск) в Одесской области.В ночь на субботу над Черным морем и Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Дагестаном сбит украинский беспилотникВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на ХерсонщинеСилы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, противокорабельная ракета "нептун", himars, поставки западного оружия украине, пво, беспилотник helsing, беспилотник (бпла, дрон)