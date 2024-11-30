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Управляемая ракета "Нептун" сбита российскими силами ПВО
Управляемая ракета "Нептун" сбита российскими силами ПВО - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Управляемая ракета "Нептун" сбита российскими силами ПВО
Силы противовоздушной обороны России уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщает Минобороны. РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T12:40
2024-11-30T12:40
2024-11-30T12:40
новости сво
министерство обороны рф
противокорабельная ракета "нептун"
himars
поставки западного оружия украине
пво
беспилотник helsing
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России уничтожили управляемую ракету большой дальности "Нептун", сообщает Минобороны.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 36 958 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18 748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28 889 единиц специальной военной автомобильной техники.Ранее сообщалось, что 28 ноября Вооруженные силы России нанесли удар по железнодорожному составу, перевозившему ракеты ATACMS и Storm Shadow, в районе порта Ильичевск (украинское название Черноморск) в Одесской области.В ночь на субботу над Черным морем и Белгородской областью дежурные средства ПВО уничтожили 11 беспилотников. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Дагестаном сбит украинский беспилотникВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на ХерсонщинеСилы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, противокорабельная ракета "нептун", himars, поставки западного оружия украине, пво, беспилотник helsing, беспилотник (бпла, дрон)
Управляемая ракета "Нептун" сбита российскими силами ПВО
Силы ПВО сбили управляемую ракету "Нептун" и реактивный снаряд HIMARS