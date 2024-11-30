https://crimea.ria.ru/20241130/ukraina-srochno-prosit-elektroenergiyu-u-pyati-stran-1142272950.html

Украина срочно просит электроэнергию у пяти стран

Украина срочно просит электроэнергию у пяти стран - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Украина срочно просит электроэнергию у пяти стран

Украина из-за дефицита электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран, сообщает Минэнерго страны в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T15:25

2024-11-30T15:25

2024-11-30T15:29

украина

энергосистема украины

отключение электроэнергии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости Крым. Украина из-за дефицита электроэнергии в стране запросила ее импорт у пяти стран, сообщает Минэнерго страны в своем Telegram-канале.Минэнерго также призвало украинцев экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.В четверг на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в ряде городов и районов. Минэнерго Украины заявило о введении экстренных отключений. Позже украинская национальная компания "Укрэнерго" предупредила о возможных 16-часовых отключениях света для потребителей на Украине.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, энергосистема украины, отключение электроэнергии, новости