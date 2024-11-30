https://crimea.ria.ru/20241130/udary-po-ukraine-segodnya-porazheny-voennye-aerodromy-i-energetika-1142268446.html

Удары по Украине сегодня: поражены военные аэродромы и энергетика

Удары по Украине сегодня: поражены военные аэродромы и энергетика - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Удары по Украине сегодня: поражены военные аэродромы и энергетика

Вооруженные силы России разбили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики на Украине, сообщает Минобороны РФ в субботу. РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T12:29

2024-11-30T12:29

2024-11-30T12:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили инфраструктуру военных аэродромов и объекты энергетики на Украине, сообщает Минобороны РФ в субботу.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, нанесены удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 132-х районах.Минобороны РФ накануне сообщило, что за прошедшую неделю российские военные нанесли массированный и 32 высокоточных групповых удара по объектам военно-оборонного комплекса Украины. Были поражены объекты энергетики, обеспечивающие работу оборонки Украины, предприятия промышленности, производящие стратегическую продукцию военного назначения.Также разбита инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации формирований ВСУ, иностранных инструкторов, технических специалистов и наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Украине нанесли 32 групповых удара и один массированныйСилы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперации

https://crimea.ria.ru/20241130/udary-po-ukraine-segodnya-pod-odessoy-unichtozhen-sostav-s-raketami-atacms-1142267490.html

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украина, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, потери всу , энергосистема украины