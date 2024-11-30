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Пожар на промышленном объекте в Ростовской области потушили - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Пожар на промышленном объекте в Ростовской области потушили
Пожар на промышленном объекте в Ростовской области потушили - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Пожар на промышленном объекте в Ростовской области потушили
Пожар на промышленном объекте в Ростовской области, вспыхнувший накануне в результате атаки беспилотников ВСУ, ликвидирован. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T15:49
2024-11-30T15:49
пожар
юрий слюсарь
ростовская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Пожар на промышленном объекте в Ростовской области, вспыхнувший накануне в результате атаки беспилотников ВСУ, ликвидирован. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.В ночь на пятницу ВСУ предприняли массовую атаку беспилотниками на Ростовскую область. Силами противовоздушной обороны и РЭБ подавлены около 30 дронов противника.При этом в результате атаки в Каменском районе на промышленном объекте вспыхнул пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-КубаниНад Крымом уничтожили три беспилотникаМассированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения
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пожар, юрий слюсарь, ростовская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
Пожар на промышленном объекте в Ростовской области потушили

Пожар на промышленном объекте в Каменском районе Ростовской области потушен – власти

15:49 30.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Пожар на промышленном объекте в Ростовской области, вспыхнувший накануне в результате атаки беспилотников ВСУ, ликвидирован. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"Коллеги из МЧС доложили, что пожар в Каменском районе потушен. Благодарю коллег за оперативное устранение ЧС", - написал он в своем Telegram-канале.
В ночь на пятницу ВСУ предприняли массовую атаку беспилотниками на Ростовскую область. Силами противовоздушной обороны и РЭБ подавлены около 30 дронов противника.
При этом в результате атаки в Каменском районе на промышленном объекте вспыхнул пожар.
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ПожарЮрий СлюсарьРостовская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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