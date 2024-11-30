https://crimea.ria.ru/20241130/pozhar-na-promyshlennom-obekte-v-rostovskoy-oblasti-potushili-1142273130.html

Пожар на промышленном объекте в Ростовской области потушили

Пожар на промышленном объекте в Ростовской области потушили - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Пожар на промышленном объекте в Ростовской области потушили

Пожар на промышленном объекте в Ростовской области, вспыхнувший накануне в результате атаки беспилотников ВСУ, ликвидирован. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T15:49

2024-11-30T15:49

2024-11-30T15:49

пожар

юрий слюсарь

ростовская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Пожар на промышленном объекте в Ростовской области, вспыхнувший накануне в результате атаки беспилотников ВСУ, ликвидирован. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.В ночь на пятницу ВСУ предприняли массовую атаку беспилотниками на Ростовскую область. Силами противовоздушной обороны и РЭБ подавлены около 30 дронов противника.При этом в результате атаки в Каменском районе на промышленном объекте вспыхнул пожар.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неразорвавшийся беспилотник ликвидируют в Славянске-на-КубаниНад Крымом уничтожили три беспилотникаМассированная атака БПЛА на Кубань – есть пострадавшая и разрушения

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, юрий слюсарь, ростовская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)