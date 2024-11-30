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Потери ВСУ растут: за сутки Киев лишился более 1500 боевиков

Потери ВСУ растут: за сутки Киев лишился более 1500 боевиков - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Потери ВСУ растут: за сутки Киев лишился более 1500 боевиков

Российские военнослужащие за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции отразили 18 контратак противника, потери ВСУ превысили 1500 человек. Об этом... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T13:09

2024-11-30T13:09

2024-11-30T13:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие за прошедшие сутки в зоне специальной военной операции отразили 18 контратак противника, потери ВСУ превысили 1500 человек. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области. Потери противника составили более 30 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение украинским формированиям в районах Глушковки, Новоосиново, Купянска Харьковской области, Новолюбовки Луганской Народной Республики и Северска Донецкой Народной Республики.Также военные ВС РФ отразили шесть контратак штурмовых групп. Противник потерял до 505 солдат, восемь автомобилей, гаубицы FH-70 и М198, два орудия М119. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и полевой склад с боеприпасами.Военнослужащие "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение боевикам ВСУ в районах Предтечино, Константиновки, Дачного, Серебрянки и Звановки ДНР. Также отражена контратака штурмовой группы. Противник потерял до 345 военнослужащих, танк, два автомобиля, бронетранспортер М113, бронемашина HMMWV и полевой склад боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также поразили подразделения ВСУ, нацгвардии и теробороны в районах Андреевки, Миролюбовки, Шевченко, Гродовки, Новооленовки и Димитрова ДНР. Кроме того, российские бойцы отразили 11 контратак штурмовых групп врага.Противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и М1117, две боевые бронированные машины "Козак", четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и "МСТА-Б", две гаубицы Д-30 и орудие М119.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка и Новый Комар ДНР. Потери противника составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, автомобиль и два орудия Д-20.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в районах Орехова Запорожской области, Молодежного и Никольского Херсонской области. Потери украинских войск составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воровское в ДНР перешло под контроль РоссииПо Украине нанесли 32 групповых удара и один массированныйСилы ПВО сбили 10 ATACMS и уничтожили установки с ракетами "Гром-2"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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