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"Мусоровоз" за $5 млн: 9 лет назад Киев презентовал бронемашину "Азовец" - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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"Мусоровоз" за $5 млн: 9 лет назад Киев презентовал бронемашину "Азовец"
"Мусоровоз" за $5 млн: 9 лет назад Киев презентовал бронемашину "Азовец" - РИА Новости Крым, 30.11.2024
"Мусоровоз" за $5 млн: 9 лет назад Киев презентовал бронемашину "Азовец"
Эту боевую машину на Украине в свое время представляли как "вундерваффе", способное переломить ход войны в Донбассе в пользу ВСУ. Девять лет назад состоялась... РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T13:37
2024-11-30T13:38
украина
в мире
бронемашина "азовец"
справка
всу (вооруженные силы украины)
оружие
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
новости сво
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Эту боевую машину на Украине в свое время представляли как "вундерваффе", способное переломить ход войны в Донбассе в пользу ВСУ. Девять лет назад состоялась презентация броневика "Азовец", который не только не стал "чудо-оружием", но и оказался в центре скандала по "распилу" денег, так и оставшись в единственном экземпляре. Чем он "знаменит" и почему его прозвали "мусоровозом" и "Бандеролетом" – в справке РИА Новости Крым.Бронированный "франкенштейн""Азовец" представляет собой гусеничную бронированную машину на шасси танка Т-64. Работы над ее созданием начались в 2015 году, в ходе так называемой "антитеррористической операции" киевского режима против населения Донбасса.Проектирование и сборку взяла на себя инженерная группа националистического полка "Азов"*. Финансировалось создание бронемашины за счет пожертвований и спонсорской помощи. Строили "Азовец" в цехах киевского завода "АТЕК", где располагалась тренировочная база боевиков. В советский период предприятие выпускало тракторы и экскаваторы. При независимой Украине его обанкротили, а в конце 2014 года завод подвергся рейдерскому захвату боевиками "Азова"*.Боевая машина представляет собой корпус танка Т-64 со снятой башней, на место которой установлены два боевых модуля с углом вращения 180 градусов. Шасси для "Азовца" взяли от бульдозера, ранее изготовленного из демилитаризованного танка Т-64. В качестве орудий использовались спаренные 23-мм автоматические пушки ГШ-23, предназначенные для оснащения пушечных установок боевых самолетов и вертолетов различных типов и модификаций. Также "Азовец" обладал установкой для отстрела дымовых гранат.Помимо штатного бронирования и пластин из карбида алюминия, на машину установили 500 элементов динамической защиты "Нож". Экипаж – четыре человека: командир, механик-водитель и два стрелка-оператора.Камеры от домофонов вместо оптикиВ СМИ озвучивалось, что стоимость собранной бронемашины составила 5 миллионов долларов. 30 ноября 2015-го во время посещения тренировочной базы боевиков тогда еще министром внутренних дел Арсеном Аваковым** "Азовец" продемонстрировали журналистам и позиционировали как "инновационный городской танк".Скандал вспыхнул после того, как выяснилось, что в качестве оптики на бронемашину установили произведенные в Китае камеры от домофонов, а большая часть деталей изготовлена из пластика и, разумеется, не может выдержать нагрузок, которым подвергается такая техника в боевых условиях.Кроме того, на "Азовец" установили огромное количество устаревших узлов и агрегатов, в том числе бывших в употреблении. Дальнейшие испытания и разработки из-за скандала были приостановлены. Впоследствии боевики вывезли машину из Киева и, по данным СМИ, спрятали ее на одной из своих баз.В самой Украине новую бронемашину с насмешкой прозвали "Бандеролет", намекая на трескучую риторику и громкие заявления и угрозы националистов при полном отсутствии технических возможностей нового режима создавать по-настоящему качественные образцы военной техники."Азовец" также получил прозвище "мусоровоз", поскольку внешне броневик уж очень напоминал большой усовершенствованный контейнер для мусора. Как отмечали военные эксперты, несмотря на установленное вооружение и броню, "Азовец" совершенно непригоден к применению в боевых условиях.* Запрещенная в России террористическая организация** внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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РИА Новости Крым
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украина, в мире, бронемашина "азовец", справка, всу (вооруженные силы украины), оружие, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии
"Мусоровоз" за $5 млн: 9 лет назад Киев презентовал бронемашину "Азовец"

Скандальной бронемашине ВСУ "Азовец" девять лет – чем она известна

13:37 30.11.2024 (обновлено: 13:38 30.11.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военные показали бронемашину "Азовец"
Российские военные показали бронемашину Азовец - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Эту боевую машину на Украине в свое время представляли как "вундерваффе", способное переломить ход войны в Донбассе в пользу ВСУ. Девять лет назад состоялась презентация броневика "Азовец", который не только не стал "чудо-оружием", но и оказался в центре скандала по "распилу" денег, так и оставшись в единственном экземпляре.
Чем он "знаменит" и почему его прозвали "мусоровозом" и "Бандеролетом" – в справке РИА Новости Крым.

Бронированный "франкенштейн"

"Азовец" представляет собой гусеничную бронированную машину на шасси танка Т-64. Работы над ее созданием начались в 2015 году, в ходе так называемой "антитеррористической операции" киевского режима против населения Донбасса.
Проектирование и сборку взяла на себя инженерная группа националистического полка "Азов"*. Финансировалось создание бронемашины за счет пожертвований и спонсорской помощи. Строили "Азовец" в цехах киевского завода "АТЕК", где располагалась тренировочная база боевиков. В советский период предприятие выпускало тракторы и экскаваторы. При независимой Украине его обанкротили, а в конце 2014 года завод подвергся рейдерскому захвату боевиками "Азова"*.
Боевая машина представляет собой корпус танка Т-64 со снятой башней, на место которой установлены два боевых модуля с углом вращения 180 градусов. Шасси для "Азовца" взяли от бульдозера, ранее изготовленного из демилитаризованного танка Т-64. В качестве орудий использовались спаренные 23-мм автоматические пушки ГШ-23, предназначенные для оснащения пушечных установок боевых самолетов и вертолетов различных типов и модификаций. Также "Азовец" обладал установкой для отстрела дымовых гранат.
Помимо штатного бронирования и пластин из карбида алюминия, на машину установили 500 элементов динамической защиты "Нож". Экипаж – четыре человека: командир, механик-водитель и два стрелка-оператора.
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские военные показали бронемашину "Азовец"
Российские военные показали бронемашину Азовец - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Российские военные показали бронемашину "Азовец"

Камеры от домофонов вместо оптики

В СМИ озвучивалось, что стоимость собранной бронемашины составила 5 миллионов долларов. 30 ноября 2015-го во время посещения тренировочной базы боевиков тогда еще министром внутренних дел Арсеном Аваковым** "Азовец" продемонстрировали журналистам и позиционировали как "инновационный городской танк".
Скандал вспыхнул после того, как выяснилось, что в качестве оптики на бронемашину установили произведенные в Китае камеры от домофонов, а большая часть деталей изготовлена из пластика и, разумеется, не может выдержать нагрузок, которым подвергается такая техника в боевых условиях.
Кроме того, на "Азовец" установили огромное количество устаревших узлов и агрегатов, в том числе бывших в употреблении. Дальнейшие испытания и разработки из-за скандала были приостановлены. Впоследствии боевики вывезли машину из Киева и, по данным СМИ, спрятали ее на одной из своих баз.
В самой Украине новую бронемашину с насмешкой прозвали "Бандеролет", намекая на трескучую риторику и громкие заявления и угрозы националистов при полном отсутствии технических возможностей нового режима создавать по-настоящему качественные образцы военной техники.
"Азовец" также получил прозвище "мусоровоз", поскольку внешне броневик уж очень напоминал большой усовершенствованный контейнер для мусора. Как отмечали военные эксперты, несмотря на установленное вооружение и броню, "Азовец" совершенно непригоден к применению в боевых условиях.
В апреле этого года российские военные обнаружили под землей и выкопали единственный экземпляр этой бронемашины.
* Запрещенная в России террористическая организация
** внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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УкраинаВ миреБронемашина "Азовец"СправкаВСУ (Вооруженные силы Украины)ОружиеПолк "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация)Новости СВОСитуация в Донбассе: новости и комментарии
 
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