https://crimea.ria.ru/20241130/musorovoz-za-5-mln-9-let-nazad-kiev-prezentoval-bronemashinu-azovets-1142269180.html

"Мусоровоз" за $5 млн: 9 лет назад Киев презентовал бронемашину "Азовец"

"Мусоровоз" за $5 млн: 9 лет назад Киев презентовал бронемашину "Азовец" - РИА Новости Крым, 30.11.2024

"Мусоровоз" за $5 млн: 9 лет назад Киев презентовал бронемашину "Азовец"

Эту боевую машину на Украине в свое время представляли как "вундерваффе", способное переломить ход войны в Донбассе в пользу ВСУ. Девять лет назад состоялась... РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T13:37

2024-11-30T13:37

2024-11-30T13:38

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бронемашина "азовец"

справка

всу (вооруженные силы украины)

оружие

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Эту боевую машину на Украине в свое время представляли как "вундерваффе", способное переломить ход войны в Донбассе в пользу ВСУ. Девять лет назад состоялась презентация броневика "Азовец", который не только не стал "чудо-оружием", но и оказался в центре скандала по "распилу" денег, так и оставшись в единственном экземпляре. Чем он "знаменит" и почему его прозвали "мусоровозом" и "Бандеролетом" – в справке РИА Новости Крым.Бронированный "франкенштейн""Азовец" представляет собой гусеничную бронированную машину на шасси танка Т-64. Работы над ее созданием начались в 2015 году, в ходе так называемой "антитеррористической операции" киевского режима против населения Донбасса.Проектирование и сборку взяла на себя инженерная группа националистического полка "Азов"*. Финансировалось создание бронемашины за счет пожертвований и спонсорской помощи. Строили "Азовец" в цехах киевского завода "АТЕК", где располагалась тренировочная база боевиков. В советский период предприятие выпускало тракторы и экскаваторы. При независимой Украине его обанкротили, а в конце 2014 года завод подвергся рейдерскому захвату боевиками "Азова"*.Боевая машина представляет собой корпус танка Т-64 со снятой башней, на место которой установлены два боевых модуля с углом вращения 180 градусов. Шасси для "Азовца" взяли от бульдозера, ранее изготовленного из демилитаризованного танка Т-64. В качестве орудий использовались спаренные 23-мм автоматические пушки ГШ-23, предназначенные для оснащения пушечных установок боевых самолетов и вертолетов различных типов и модификаций. Также "Азовец" обладал установкой для отстрела дымовых гранат.Помимо штатного бронирования и пластин из карбида алюминия, на машину установили 500 элементов динамической защиты "Нож". Экипаж – четыре человека: командир, механик-водитель и два стрелка-оператора.Камеры от домофонов вместо оптикиВ СМИ озвучивалось, что стоимость собранной бронемашины составила 5 миллионов долларов. 30 ноября 2015-го во время посещения тренировочной базы боевиков тогда еще министром внутренних дел Арсеном Аваковым** "Азовец" продемонстрировали журналистам и позиционировали как "инновационный городской танк".Скандал вспыхнул после того, как выяснилось, что в качестве оптики на бронемашину установили произведенные в Китае камеры от домофонов, а большая часть деталей изготовлена из пластика и, разумеется, не может выдержать нагрузок, которым подвергается такая техника в боевых условиях.Кроме того, на "Азовец" установили огромное количество устаревших узлов и агрегатов, в том числе бывших в употреблении. Дальнейшие испытания и разработки из-за скандала были приостановлены. Впоследствии боевики вывезли машину из Киева и, по данным СМИ, спрятали ее на одной из своих баз.В самой Украине новую бронемашину с насмешкой прозвали "Бандеролет", намекая на трескучую риторику и громкие заявления и угрозы националистов при полном отсутствии технических возможностей нового режима создавать по-настоящему качественные образцы военной техники."Азовец" также получил прозвище "мусоровоз", поскольку внешне броневик уж очень напоминал большой усовершенствованный контейнер для мусора. Как отмечали военные эксперты, несмотря на установленное вооружение и броню, "Азовец" совершенно непригоден к применению в боевых условиях.* Запрещенная в России террористическая организация** внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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