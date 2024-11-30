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Армия России крушит врага в Курской области – уничтожены 250 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 30.11.2024
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Армия России крушит врага в Курской области – уничтожены 250 боевиков ВСУ
Армия России крушит врага в Курской области – уничтожены 250 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 30.11.2024
Армия России крушит врага в Курской области – уничтожены 250 боевиков ВСУ
Еще 250 украинских солдат уничтожены силами России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.11.2024
2024-11-30T14:29
2024-11-30T14:29
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Еще 250 украинских солдат уничтожены силами России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" разбили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Локня в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 850 солдат, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1202 боевые бронированные машины, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мусоровоз" за $5 млн: 9 лет назад Киев презентовал бронемашину "Азовец"Удары по Украине сегодня: поражены военные аэродромы и энергетикаУзурпаторы власти на Украине не имеют права отдавать приказы ВСУ – Путин
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РИА Новости Крым
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96
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60
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России крушит врага в Курской области – уничтожены 250 боевиков ВСУ

В Курской области уничтожены свыше 36 тысяч боевиков ВСУ – Минобороны

14:29 30.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области.
 Российский военнослужащий возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства в Курской области. - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Еще 250 украинских солдат уничтожены силами России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" разбили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Локня в Сумской области.
"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета", - говорится в сводке военного ведомства в субботу.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 850 солдат, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1202 боевые бронированные машины, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
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Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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