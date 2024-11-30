https://crimea.ria.ru/20241130/armiya-rossii-krushit-vraga-v-kurskoy-oblasti--unichtozheny-250-boevikov-vsu-1142269934.html

Армия России крушит врага в Курской области – уничтожены 250 боевиков ВСУ

Армия России крушит врага в Курской области – уничтожены 250 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 30.11.2024

Армия России крушит врага в Курской области – уничтожены 250 боевиков ВСУ

Еще 250 украинских солдат уничтожены силами России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.11.2024

2024-11-30T14:29

2024-11-30T14:29

2024-11-30T14:29

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

новости сво

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Еще 250 украинских солдат уничтожены силами России в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Север" разбили бригады ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово и Свердликово.Ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Локня в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 36 850 солдат, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1202 боевые бронированные машины, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мусоровоз" за $5 млн: 9 лет назад Киев презентовал бронемашину "Азовец"Удары по Украине сегодня: поражены военные аэродромы и энергетикаУзурпаторы власти на Украине не имеют права отдавать приказы ВСУ – Путин

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу