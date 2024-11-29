https://crimea.ria.ru/20241129/unikalnye-eksponaty-yaltinskogo-muzeya-pokazali-na-vystavke-v-moskve-1142246334.html

Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве

Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве

Экспонаты из фондов Ялтинского историко-литературного музея представили на выставке в Москве, посвященной 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T12:14

2024-11-29T12:14

2024-11-29T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Экспонаты из фондов Ялтинского историко-литературного музея представили на выставке в Москве, посвященной 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.34 уникальных предмета из фондов Ялтинского историко-литературного музея представлены в выставочном зале Музея-заповедника "Коломенское" в рамках выставки "Наш! Путь на пользу".Экспозиция организована Российской государственной художественной галереей и включает в себя собрания более 60 музеев Российской Федерации."Ее цель – представить россыпь великих имен и многообразие художественных образов, позволяющих через искусство и музейные предметы проследить значение Крымского полуострова", - отметили в пресс-службе.Выставка доступна для посетителей с 28 ноября 2024 года по 16 марта 2025 года, уточнили в администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 МаяКогда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в КрымуМузей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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