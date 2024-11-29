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Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
Экспонаты из фондов Ялтинского историко-литературного музея представили на выставке в Москве, посвященной 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T12:14
2024-11-29T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Экспонаты из фондов Ялтинского историко-литературного музея представили на выставке в Москве, посвященной 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.34 уникальных предмета из фондов Ялтинского историко-литературного музея представлены в выставочном зале Музея-заповедника "Коломенское" в рамках выставки "Наш! Путь на пользу".Экспозиция организована Российской государственной художественной галереей и включает в себя собрания более 60 музеев Российской Федерации."Ее цель – представить россыпь великих имен и многообразие художественных образов, позволяющих через искусство и музейные предметы проследить значение Крымского полуострова", - отметили в пресс-службе.Выставка доступна для посетителей с 28 ноября 2024 года по 16 марта 2025 года, уточнили в администрации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стать частью истории – в Симферополе готовят необычную выставку к 9 МаяКогда подлинники картин Коровина привезут в музей художника в КрымуМузей кино и картинная галерея: новое арт-пространство семьи Жигуновых
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Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве

В Москве представили экспонаты из фондов Ялтинского историко-литературного музея

12:14 29.11.2024
 
© Telegram-канал администрации ЯлтыУникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Экспонаты из фондов Ялтинского историко-литературного музея представили на выставке в Москве, посвященной 10-летнему юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
34 уникальных предмета из фондов Ялтинского историко-литературного музея представлены в выставочном зале Музея-заповедника "Коломенское" в рамках выставки "Наш! Путь на пользу".
"Среди экспонатов – терракотовые маски из коллекции античной керамики Великого князя Александра Михайловича, редкие фотографии с видами Южного берега Крыма из коллекции Леонида Валентиновича Средина и открытки первой половины ХХ века с крымскими пейзажами, улицами, зданиями и малыми архитектурными формами", - отмечается в сообщении.
© Telegram-канал администрации ЯлтыУникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
1 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
© Telegram-канал администрации ЯлтыУникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
2 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
© Telegram-канал администрации ЯлтыУникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
3 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
© Telegram-канал администрации ЯлтыУникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
4 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
© Telegram-канал администрации ЯлтыУникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
5 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
© Telegram-канал администрации ЯлтыУникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
6 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
1 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
2 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
3 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
4 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
5 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
6 из 6
Уникальные экспонаты Ялтинского музея показали на выставке в Москве
© Telegram-канал администрации Ялты
Экспозиция организована Российской государственной художественной галереей и включает в себя собрания более 60 музеев Российской Федерации.
"Ее цель – представить россыпь великих имен и многообразие художественных образов, позволяющих через искусство и музейные предметы проследить значение Крымского полуострова", - отметили в пресс-службе.
Выставка доступна для посетителей с 28 ноября 2024 года по 16 марта 2025 года, уточнили в администрации.
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