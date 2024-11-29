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Крымский мост сейчас – актуальные данные - РИА Новости Крым, 29.11.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас – актуальные данные
Крымский мост сейчас – актуальные данные - РИА Новости Крым, 29.11.2024
Крымский мост сейчас – актуальные данные
Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны Керчи и Краснодарского края в пятницу остается свободным. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.11.2024
2024-11-29T15:40
2024-11-29T15:42
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны Керчи и Краснодарского края в пятницу остается свободным. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Керченский мост – стратегический объект. И досмотр перед въездом – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив сейчас разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность дороги составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас – актуальные данные

Крымский мост сейчас свободен для проезда машин из Керчи и Тамани

15:40 29.11.2024 (обновлено: 15:42 29.11.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны Керчи и Краснодарского края в пятницу остается свободным. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
Керченский мост – стратегический объект. И досмотр перед въездом – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив сейчас разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн.
Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность дороги составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский край
 
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