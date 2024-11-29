https://crimea.ria.ru/20241129/krymskiy-most-seychas--aktualnye-dannye-1142253093.html

Крымский мост сейчас – актуальные данные

Крымский мост сейчас – актуальные данные - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Крымский мост сейчас – актуальные данные

Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны Керчи и Краснодарского края в пятницу остается свободным. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T15:40

2024-11-29T15:40

2024-11-29T15:42

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Проезд к досмотровым пунктам перед Крымским мостом со стороны Керчи и Краснодарского края в пятницу остается свободным. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Керченский мост – стратегический объект. И досмотр перед въездом – обязательная процедура в целях безопасности, поскольку на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Проезд по мостовому переходу через Керченский пролив сейчас разрешен только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма до материковой части страны и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность дороги составляет 387 километров. Ориентировочное время в пути – семь часов.Оптимальное время проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту – с часа ночи до семи утра. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край