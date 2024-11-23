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Пять районов Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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Пять районов Крыма обесточены
Пять районов Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Пять районов Крыма обесточены
Массандра, пригород Симферополя, а также Раздольненский, Красноперекопский и Кировский районы Крыма в субботу остались без электроснабжения из-за аварий. Об... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T09:50
2024-11-23T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Массандра, пригород Симферополя, а также Раздольненский, Красноперекопский и Кировский районы Крыма в субботу остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что в Симферопольском районе без света жители сел Водное, Лекарственное, Кольчугино.В городском округе Ялта обесточены жители поселка городского типа Массандра.В Раздольнеском районе без электроснабжения села Нива, Рылеевка, в Кировском – Кировское, Синицыно.В Красноперекопском районе нет света в селах Ишунь, Крепкое, Зеленая Нива, Пролетарка, Танковое, Уткно, Смушкино.На местах работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления подачи электроснабжения крымчанам – три часа, добавили на предприятии.Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в субботу в Крыму пройдут сильные ливни, которые к воскресенью смешаются со снегом на фоне декабрьских температур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Пять районов Крыма обесточены

Пять районов Крыма остались без электроснабжения из-за аварий

09:50 23.11.2024
 
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Электромонтеры за работой - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Массандра, пригород Симферополя, а также Раздольненский, Красноперекопский и Кировский районы Крыма в субботу остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Отмечается, что в Симферопольском районе без света жители сел Водное, Лекарственное, Кольчугино.
В городском округе Ялта обесточены жители поселка городского типа Массандра.
В Раздольнеском районе без электроснабжения села Нива, Рылеевка, в Кировском – Кировское, Синицыно.
В Красноперекопском районе нет света в селах Ишунь, Крепкое, Зеленая Нива, Пролетарка, Танковое, Уткно, Смушкино.
На местах работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления подачи электроснабжения крымчанам – три часа, добавили на предприятии.
Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в субботу в Крыму пройдут сильные ливни, которые к воскресенью смешаются со снегом на фоне декабрьских температур.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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