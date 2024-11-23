https://crimea.ria.ru/20241123/pyat-rayonov-kryma-obestocheny-1142076407.html
Пять районов Крыма обесточены
Пять районов Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 23.11.2024
Пять районов Крыма обесточены
Массандра, пригород Симферополя, а также Раздольненский, Красноперекопский и Кировский районы Крыма в субботу остались без электроснабжения из-за аварий. Об... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T09:50
2024-11-23T09:50
2024-11-23T09:50
крым
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
электросети
энергосистема крыма
новости крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
погода в крыму
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110108/07/1101080753_0:345:2854:1950_1920x0_80_0_0_6121a1ca6ce095d46f58699c70dc1854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Массандра, пригород Симферополя, а также Раздольненский, Красноперекопский и Кировский районы Крыма в субботу остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что в Симферопольском районе без света жители сел Водное, Лекарственное, Кольчугино.В городском округе Ялта обесточены жители поселка городского типа Массандра.В Раздольнеском районе без электроснабжения села Нива, Рылеевка, в Кировском – Кировское, Синицыно.В Красноперекопском районе нет света в селах Ишунь, Крепкое, Зеленая Нива, Пролетарка, Танковое, Уткно, Смушкино.На местах работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления подачи электроснабжения крымчанам – три часа, добавили на предприятии.Ранее в МЧС Крыма предупредили, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в субботу в Крыму пройдут сильные ливни, которые к воскресенью смешаются со снегом на фоне декабрьских температур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110108/07/1101080753_0:0:2601:1950_1920x0_80_0_0_0595fabd391f20d41a78728d1121a619.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, электросети, энергосистема крыма, новости крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, погода в крыму, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Массандра, пригород Симферополя, а также Раздольненский, Красноперекопский и Кировский районы Крыма в субботу остались без электроснабжения из-за аварий. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Отмечается, что в Симферопольском районе без света жители сел Водное, Лекарственное, Кольчугино.
В городском округе Ялта обесточены жители поселка городского типа Массандра.
В Раздольнеском районе без электроснабжения села Нива, Рылеевка, в Кировском – Кировское, Синицыно.
В Красноперекопском районе нет света в селах Ишунь, Крепкое, Зеленая Нива, Пролетарка, Танковое, Уткно, Смушкино.
На местах работают аварийные бригады. Планируемое время восстановления подачи электроснабжения крымчанам – три часа, добавили на предприятии.
Ранее в МЧС Крыма предупредили
, что в ночь на субботу, 23 ноября, активный холодный фронт начнет снова заходить на Крымский полуостров, первый удар непогоды придется на запад и юг полуострова.
По прогнозу ведущего специалиста центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца, в субботу в Крыму пройдут сильные ливни
, которые к воскресенью смешаются со снегом на фоне декабрьских температур.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.