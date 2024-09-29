https://crimea.ria.ru/20240929/112-chelovek-stali-zhertvami-moschnogo-navodneniya-v-nepale-1140713524.html

112 человек стали жертвами мощного наводнения в Непале

112 человек стали жертвами мощного наводнения в Непале - РИА Новости Крым, 29.09.2024

112 человек стали жертвами мощного наводнения в Непале

Как минимум 112 человек погибли и 64 пропали без вести в результате наводнений в Непале, вызванных самыми сильными за 54 года дождями, сообщает издание... РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T08:59

2024-09-29T08:59

2024-09-29T09:00

непал

в мире

происшествия

наводнение

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Как минимум 112 человек погибли и 64 пропали без вести в результате наводнений в Непале, вызванных самыми сильными за 54 года дождями, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на полицию.По данным министерства внутренних дел Непала на вечер субботы, еще 68 человек пропали без вести, а более 100 получили ранения.Власти отмечают, что число жертв может вырасти по мере проведения поисковой операции в пострадавших от стихии районах. Министерство внутренних дел заявило, что правительство мобилизовало более 20 тысяч сотрудников службы безопасности по всей стране для проведения поисково-спасательных операций. Армия Непала также помогает спасать людей с помощью вертолетов и других средств.Как сообщает метеобюро страны, за 24 часа в долине Катманду выпало 240 миллиметров осадков. В отчете говорится, что это самое большое количество осадков, зарегистрированное в столице по крайней мере с 1970 года.Река Багмати и ее многочисленные притоки, протекающие через Катманду, вышли из берегов, затопив близлежащие дома и транспортные средства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240915/navodnenie-v-polshe-k-spasatelnym-rabotam-privlechena-armiya-1140354146.html

непал

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

непал, в мире, происшествия, наводнение, новости