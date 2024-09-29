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112 человек стали жертвами мощного наводнения в Непале - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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112 человек стали жертвами мощного наводнения в Непале
112 человек стали жертвами мощного наводнения в Непале - РИА Новости Крым, 29.09.2024
112 человек стали жертвами мощного наводнения в Непале
Как минимум 112 человек погибли и 64 пропали без вести в результате наводнений в Непале, вызванных самыми сильными за 54 года дождями, сообщает издание... РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T08:59
2024-09-29T09:00
непал
в мире
происшествия
наводнение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Как минимум 112 человек погибли и 64 пропали без вести в результате наводнений в Непале, вызванных самыми сильными за 54 года дождями, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на полицию.По данным министерства внутренних дел Непала на вечер субботы, еще 68 человек пропали без вести, а более 100 получили ранения.Власти отмечают, что число жертв может вырасти по мере проведения поисковой операции в пострадавших от стихии районах. Министерство внутренних дел заявило, что правительство мобилизовало более 20 тысяч сотрудников службы безопасности по всей стране для проведения поисково-спасательных операций. Армия Непала также помогает спасать людей с помощью вертолетов и других средств.Как сообщает метеобюро страны, за 24 часа в долине Катманду выпало 240 миллиметров осадков. В отчете говорится, что это самое большое количество осадков, зарегистрированное в столице по крайней мере с 1970 года.Река Багмати и ее многочисленные притоки, протекающие через Катманду, вышли из берегов, затопив близлежащие дома и транспортные средства.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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непал, в мире, происшествия, наводнение, новости
112 человек стали жертвами мощного наводнения в Непале

Не менее 112 человек стали жертвами наводнения в Непале - СМИ

08:59 29.09.2024 (обновлено: 09:00 29.09.2024)
 
© РИА Новости КрымНАводнение
НАводнение - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Как минимум 112 человек погибли и 64 пропали без вести в результате наводнений в Непале, вызванных самыми сильными за 54 года дождями, сообщает издание Kathmandu Post со ссылкой на полицию.
"Данные, полученные корреспондентами издания и подтвержденные штаб-квартирой полиции Непала и вооруженных полицейских сил, показали 112 погибших по всей стране", - сообщает издание.
По данным министерства внутренних дел Непала на вечер субботы, еще 68 человек пропали без вести, а более 100 получили ранения.
Власти отмечают, что число жертв может вырасти по мере проведения поисковой операции в пострадавших от стихии районах. Министерство внутренних дел заявило, что правительство мобилизовало более 20 тысяч сотрудников службы безопасности по всей стране для проведения поисково-спасательных операций. Армия Непала также помогает спасать людей с помощью вертолетов и других средств.
Как сообщает метеобюро страны, за 24 часа в долине Катманду выпало 240 миллиметров осадков. В отчете говорится, что это самое большое количество осадков, зарегистрированное в столице по крайней мере с 1970 года.
Река Багмати и ее многочисленные притоки, протекающие через Катманду, вышли из берегов, затопив близлежащие дома и транспортные средства.
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