https://crimea.ria.ru/20240926/sevastopol-na-sutki-chastichno-ostanetsya-bez-gaza---adresa-1140630476.html

Севастополь на сутки частично останется без газа - адреса

Севастополь на сутки частично останется без газа - адреса - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Севастополь на сутки частично останется без газа - адреса

Часть Севастополя останется без газоснабжения в четверг. Об этом сообщает "Севастопольгаз". РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T07:39

2024-09-26T07:39

2024-09-26T07:39

газ

севастополь

жкх

жкх крыма и севастополя

крым

новости крыма

севастопольгаз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/14/1132913565_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_2bcf5826d9e3dfb706a26ddf6dc03e83.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Часть Севастополя останется без газоснабжения в четверг. Об этом сообщает "Севастопольгаз".С 8:00, по данным "Севасхтопольгаза", планируется отключение потребителей, проживающих в многоквартирных домах по улицам: Шевченко, Маринеско, Камышовое шоссе, Комбрига Потапова. Также отключение газа планируется в частном секторе по улицам: Романтиков, Марсовая, Липранди, Делегарда, Славянская, Океанская, Олимпийская, Генуэзская, Штилевая, Митридатская, Ольгинская, Аллея Астапова, Делегарда, Рыбальченко, Босфорская, Киммерийская, Липранди, Сиреневая, Византийская, Сарматская, Греческая, Скифская, Георгиевская, Сосновая, переулках: Лавандовый, Вербеновый, Святославский, Розовый, Страбонов, Сиреневый, Хризантем, Херсонесский, Зеленый, а также по адресам: Парижский бульвар, Гераклейский бульвар и Фиолентовское шоссе.Отключения не коснутся жителей Северной стороны, Инкермана и населенных пунктов сельской зоны Нахимовского района Севастополя, уточнили на предприятии.Работы по восстановлению газоснабжения в многоквартирным домах будут проводиться 27 сентября, добавили на предприятии.Ранее пять насланных пунктов Ленинского района Крыма остались без газа на двое суток.Под отключение попали абоненты поселка городского типа Ленино, а также сел Семеновка, Фронтовое и Калиновка.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, севастополь, жкх, жкх крыма и севастополя, крым, новости крыма, севастопольгаз