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Севастополь на сутки частично останется без газа - адреса - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Севастополь на сутки частично останется без газа - адреса
Севастополь на сутки частично останется без газа - адреса - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Севастополь на сутки частично останется без газа - адреса
Часть Севастополя останется без газоснабжения в четверг. Об этом сообщает "Севастопольгаз". РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T07:39
2024-09-26T07:39
газ
севастополь
жкх
жкх крыма и севастополя
крым
новости крыма
севастопольгаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Часть Севастополя останется без газоснабжения в четверг. Об этом сообщает "Севастопольгаз".С 8:00, по данным "Севасхтопольгаза", планируется отключение потребителей, проживающих в многоквартирных домах по улицам: Шевченко, Маринеско, Камышовое шоссе, Комбрига Потапова. Также отключение газа планируется в частном секторе по улицам: Романтиков, Марсовая, Липранди, Делегарда, Славянская, Океанская, Олимпийская, Генуэзская, Штилевая, Митридатская, Ольгинская, Аллея Астапова, Делегарда, Рыбальченко, Босфорская, Киммерийская, Липранди, Сиреневая, Византийская, Сарматская, Греческая, Скифская, Георгиевская, Сосновая, переулках: Лавандовый, Вербеновый, Святославский, Розовый, Страбонов, Сиреневый, Хризантем, Херсонесский, Зеленый, а также по адресам: Парижский бульвар, Гераклейский бульвар и Фиолентовское шоссе.Отключения не коснутся жителей Северной стороны, Инкермана и населенных пунктов сельской зоны Нахимовского района Севастополя, уточнили на предприятии.Работы по восстановлению газоснабжения в многоквартирным домах будут проводиться 27 сентября, добавили на предприятии.Ранее пять насланных пунктов Ленинского района Крыма остались без газа на двое суток.Под отключение попали абоненты поселка городского типа Ленино, а также сел Семеновка, Фронтовое и Калиновка.Читайте также на РИА Новости Крым:Газификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счетБолее 5 тысяч домовладений газифицируют в этом году в КрымуВ Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажках
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Севастополь на сутки частично останется без газа - адреса

Севастополь частично останется без газа на сутки

07:39 26.09.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗапуск газоснабжения
Запуск газоснабжения - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Часть Севастополя останется без газоснабжения в четверг. Об этом сообщает "Севастопольгаз".
"26 сентября, с 7:00 до 20:00, на газораспределительной станции №1 "Черноморнефтегаз" будут проводиться ремонтные работы. На время проведения ремонтных работ будет произведено отключение от газоснабжения объектов промышленности, коммунально-бытового назначения и многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении.
С 8:00, по данным "Севасхтопольгаза", планируется отключение потребителей, проживающих в многоквартирных домах по улицам: Шевченко, Маринеско, Камышовое шоссе, Комбрига Потапова.

Также отключение газа планируется в частном секторе по улицам: Романтиков, Марсовая, Липранди, Делегарда, Славянская, Океанская, Олимпийская, Генуэзская, Штилевая, Митридатская, Ольгинская, Аллея Астапова, Делегарда, Рыбальченко, Босфорская, Киммерийская, Липранди, Сиреневая, Византийская, Сарматская, Греческая, Скифская, Георгиевская, Сосновая, переулках: Лавандовый, Вербеновый, Святославский, Розовый, Страбонов, Сиреневый, Хризантем, Херсонесский, Зеленый, а также по адресам: Парижский бульвар, Гераклейский бульвар и Фиолентовское шоссе.
Отключения не коснутся жителей Северной стороны, Инкермана и населенных пунктов сельской зоны Нахимовского района Севастополя, уточнили на предприятии.
Работы по восстановлению газоснабжения в многоквартирным домах будут проводиться 27 сентября, добавили на предприятии.
Ранее пять насланных пунктов Ленинского района Крыма остались без газа на двое суток.
Под отключение попали абоненты поселка городского типа Ленино, а также сел Семеновка, Фронтовое и Калиновка.
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