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Сертификаты, торт и талисман: в Крыму наградили участницу шоу "Ты супер" - РИА Новости Крым, 26.09.2024
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Сертификаты, торт и талисман: в Крыму наградили участницу шоу "Ты супер"
Сертификаты, торт и талисман: в Крыму наградили участницу шоу "Ты супер" - РИА Новости Крым, 26.09.2024
Сертификаты, торт и талисман: в Крыму наградили участницу шоу "Ты супер"
Ценные подарки и приятные сюрпризы – в Симферополе наградили 10-летнюю участницу шоу "Ты супер" Ангелину Беляеву. Мероприятие прошло по инициативе крымского... РИА Новости Крым, 26.09.2024
2024-09-26T12:59
2024-09-26T12:59
крым
новости крыма
риа новости крым
вокальный конкурс "ты супер!"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Ценные подарки и приятные сюрпризы – в Симферополе наградили 10-летнюю участницу шоу "Ты супер" Ангелину Беляеву. Мероприятие прошло по инициативе крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня".Ангелина – единственная из Крыма участница нового сезона шоу "Ты супер!", который стартовал в сентябре в Москве. 10-летняя жительница Евпатории прошла отбор и достойно представила полуостров в федеральном проекте. С самого начала крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня", которое является информационным партнером конкурса в Крыму, сопровождало талантливую крымчанку. И, хоть и юная певица не прошла в финал, для республики она – победительница.Праздничная встреча из столицы прошла в пресс-центре РИА Новости Крым. Ангелину поздравили заместитель министра культуры РК Андрей Терещенко, председатель регионального отделения "Движение первых" Екатерина Арламенкова, шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко, руководитель проектов Анна Дятлова и другие сотрудники медиагруппы. От минкульта Ангелина получила сертификаты на посещение знаменитых крымских дворцов – Воронцовского и Массандровского, куда она сможет поехать вместе со всей своей большой семьей. От "Движения первых" – тематический талисман, а от РИА Новости Крым – торт и памятные сувениры.История Ангелины из Евпатории и ее участия в шоу "Ты супер" на НТВ читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, риа новости крым, вокальный конкурс "ты супер!", евпатория
Сертификаты, торт и талисман: в Крыму наградили участницу шоу "Ты супер"

В Симферополе наградили 10-летнюю участницу шоу "Ты супер" Ангелину Беляеву

12:59 26.09.2024
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Ценные подарки и приятные сюрпризы – в Симферополе наградили 10-летнюю участницу шоу "Ты супер" Ангелину Беляеву. Мероприятие прошло по инициативе крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня".
Ангелина – единственная из Крыма участница нового сезона шоу "Ты супер!", который стартовал в сентябре в Москве. 10-летняя жительница Евпатории прошла отбор и достойно представила полуостров в федеральном проекте. С самого начала крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня", которое является информационным партнером конкурса в Крыму, сопровождало талантливую крымчанку. И, хоть и юная певица не прошла в финал, для республики она – победительница.
Праздничная встреча из столицы прошла в пресс-центре РИА Новости Крым. Ангелину поздравили заместитель министра культуры РК Андрей Терещенко, председатель регионального отделения "Движение первых" Екатерина Арламенкова, шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко, руководитель проектов Анна Дятлова и другие сотрудники медиагруппы. От минкульта Ангелина получила сертификаты на посещение знаменитых крымских дворцов – Воронцовского и Массандровского, куда она сможет поехать вместе со всей своей большой семьей. От "Движения первых" – тематический талисман, а от РИА Новости Крым – торт и памятные сувениры.
История Ангелины из Евпатории и ее участия в шоу "Ты супер" на НТВ читайте здесь.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаРИА Новости КрымВокальный конкурс "Ты супер!"Евпатория
 
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Заголовок открываемого материала
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12:59Сертификаты, торт и талисман: в Крыму наградили участницу шоу "Ты супер"
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