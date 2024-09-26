https://crimea.ria.ru/20240926/sertifikaty-tort-i-talisman-v-krymu--nagradili-uchastnitsu-shou-ty-super-1140639944.html

Сертификаты, торт и талисман: в Крыму наградили участницу шоу "Ты супер"

Сертификаты, торт и талисман: в Крыму наградили участницу шоу "Ты супер" - РИА Новости Крым, 26.09.2024

Сертификаты, торт и талисман: в Крыму наградили участницу шоу "Ты супер"

Ценные подарки и приятные сюрпризы – в Симферополе наградили 10-летнюю участницу шоу "Ты супер" Ангелину Беляеву. Мероприятие прошло по инициативе крымского... РИА Новости Крым, 26.09.2024

2024-09-26T12:59

2024-09-26T12:59

2024-09-26T12:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Ценные подарки и приятные сюрпризы – в Симферополе наградили 10-летнюю участницу шоу "Ты супер" Ангелину Беляеву. Мероприятие прошло по инициативе крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня".Ангелина – единственная из Крыма участница нового сезона шоу "Ты супер!", который стартовал в сентябре в Москве. 10-летняя жительница Евпатории прошла отбор и достойно представила полуостров в федеральном проекте. С самого начала крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня", которое является информационным партнером конкурса в Крыму, сопровождало талантливую крымчанку. И, хоть и юная певица не прошла в финал, для республики она – победительница.Праздничная встреча из столицы прошла в пресс-центре РИА Новости Крым. Ангелину поздравили заместитель министра культуры РК Андрей Терещенко, председатель регионального отделения "Движение первых" Екатерина Арламенкова, шеф-редактор сайта РИА Новости Крым Евгения Мартыненко, руководитель проектов Анна Дятлова и другие сотрудники медиагруппы. От минкульта Ангелина получила сертификаты на посещение знаменитых крымских дворцов – Воронцовского и Массандровского, куда она сможет поехать вместе со всей своей большой семьей. От "Движения первых" – тематический талисман, а от РИА Новости Крым – торт и памятные сувениры.История Ангелины из Евпатории и ее участия в шоу "Ты супер" на НТВ читайте здесь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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