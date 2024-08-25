https://crimea.ria.ru/20240825/narodnyy-artist-leonid-remnev-umer-v-teatre-vo-vremya-spektaklya-1139862448.html
Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля
Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля
Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T17:35
2024-08-25T17:35
2024-08-25T17:35
утраты
память
театр
нижний новгород
культура
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139862335_0:168:768:600_1920x0_80_0_0_ccfb43ad2a833867c334a477dc621805.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза театральных деятелей в соцсети "ВКонтакте".Ремнев исполнял роль Сергея Железнова – мужа главной героини Вассы.Нижегородский театр юного зрителя уточняет, что Ремневу было 78 лет."В Горьковском, а затем в Нижегородском ТЮЗе он работал с 1972 года, и отдал сцене 52 года своей жизни. За время своей артистической деятельности сыграл более 100 ролей в пьесах русского и зарубежного классического репертуара, современных авторов", - рассказали в театре.Леонид Ремнев – лауреат премии имени Собольщикова-Самарина Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, номинант национальной театральной премии "Золотая маска" за роль Ивана Коломийцева в спектакле "Последние", лауреат "Пушкинской премии".
https://crimea.ria.ru/20240818/umer-alen-delon-1139681932.html
нижний новгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/19/1139862335_0:96:768:672_1920x0_80_0_0_9f971ea94b5275a9cefb0e116b471bdb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, память, театр, нижний новгород, культура, общество, новости
Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля
Народный артист Леонид Ремнев умер в нижегородском театре во время спектакля
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза театральных деятелей в соцсети "ВКонтакте".
"Печальная новость: вчера ушел из жизни народный артист России Леонид Ремнев... Во время спектакля "Васса" Леониду Яковлевичу стало плохо, прибывшая в театр скорая спасти его не успела", - говорится в сообщении.
Ремнев исполнял роль Сергея Железнова – мужа главной героини Вассы.
Нижегородский театр юного зрителя уточняет, что Ремневу было 78 лет.
"В Горьковском, а затем в Нижегородском ТЮЗе он работал с 1972 года, и отдал сцене 52 года своей жизни. За время своей артистической деятельности сыграл более 100 ролей в пьесах русского и зарубежного классического репертуара, современных авторов", - рассказали в театре.
Леонид Ремнев – лауреат премии имени Собольщикова-Самарина Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, номинант национальной театральной премии "Золотая маска" за роль Ивана Коломийцева в спектакле "Последние", лауреат "Пушкинской премии".
18 августа, 09:01Умер Ален Делон