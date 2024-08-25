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Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля
Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля
Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T17:35
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза театральных деятелей в соцсети "ВКонтакте".Ремнев исполнял роль Сергея Железнова – мужа главной героини Вассы.Нижегородский театр юного зрителя уточняет, что Ремневу было 78 лет."В Горьковском, а затем в Нижегородском ТЮЗе он работал с 1972 года, и отдал сцене 52 года своей жизни. За время своей артистической деятельности сыграл более 100 ролей в пьесах русского и зарубежного классического репертуара, современных авторов", - рассказали в театре.Леонид Ремнев – лауреат премии имени Собольщикова-Самарина Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, номинант национальной театральной премии "Золотая маска" за роль Ивана Коломийцева в спектакле "Последние", лауреат "Пушкинской премии".
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утраты, память, театр, нижний новгород, культура, общество, новости
Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля

Народный артист Леонид Ремнев умер в нижегородском театре во время спектакля

17:35 25.08.2024
 
© Нижегородское отделение СТД РФ/ВКонтактеЛеонид Ремнев
Леонид Ремнев
© Нижегородское отделение СТД РФ/ВКонтакте
Читать в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза театральных деятелей в соцсети "ВКонтакте".
"Печальная новость: вчера ушел из жизни народный артист России Леонид Ремнев... Во время спектакля "Васса" Леониду Яковлевичу стало плохо, прибывшая в театр скорая спасти его не успела", - говорится в сообщении.
Ремнев исполнял роль Сергея Железнова – мужа главной героини Вассы.
Нижегородский театр юного зрителя уточняет, что Ремневу было 78 лет.
"В Горьковском, а затем в Нижегородском ТЮЗе он работал с 1972 года, и отдал сцене 52 года своей жизни. За время своей артистической деятельности сыграл более 100 ролей в пьесах русского и зарубежного классического репертуара, современных авторов", - рассказали в театре.
Леонид Ремнев – лауреат премии имени Собольщикова-Самарина Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, номинант национальной театральной премии "Золотая маска" за роль Ивана Коломийцева в спектакле "Последние", лауреат "Пушкинской премии".
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