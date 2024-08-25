https://crimea.ria.ru/20240825/narodnyy-artist-leonid-remnev-umer-v-teatre-vo-vremya-spektaklya-1139862448.html

Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля

Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Народный артист Леонид Ремнев умер в театре во время спектакля

Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T17:35

2024-08-25T17:35

2024-08-25T17:35

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Народный артист, актер Нижегородского театра юного зрителя Леонид Ремнев умер во время спектакля, сообщается на странице регионального отделения Союза театральных деятелей в соцсети "ВКонтакте".Ремнев исполнял роль Сергея Железнова – мужа главной героини Вассы.Нижегородский театр юного зрителя уточняет, что Ремневу было 78 лет."В Горьковском, а затем в Нижегородском ТЮЗе он работал с 1972 года, и отдал сцене 52 года своей жизни. За время своей артистической деятельности сыграл более 100 ролей в пьесах русского и зарубежного классического репертуара, современных авторов", - рассказали в театре.Леонид Ремнев – лауреат премии имени Собольщикова-Самарина Нижегородского отделения Союза театральных деятелей РФ, дважды лауреат премии Нижнего Новгорода, номинант национальной театральной премии "Золотая маска" за роль Ивана Коломийцева в спектакле "Последние", лауреат "Пушкинской премии".

https://crimea.ria.ru/20240818/umer-alen-delon-1139681932.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, память, театр, нижний новгород, культура, общество, новости