https://crimea.ria.ru/20240821/novye-napravleniya-khudozhestvennykh-promyslov-v-krymu-1139722921.html

Новые направления художественных промыслов в Крыму

Новые направления художественных промыслов в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2024

Новые направления художественных промыслов в Крыму

РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-21T11:00

2024-08-21T11:00

2024-08-19T17:47

пресс-центр

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа - 11.00. Пресс-конференция, посвященная новым направлениям художественных промыслов.Участники:— президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия ГОРДЕЦКАЯ;— мастер по лэмпворку Яна ОСТАПЕНКО;— мастер-литотерапевт Марина ПУЗАНКОВА.Крымские мастера совершенствуют свое мастерство, в результате чего появляются новые направления народного творчества. Уже сегодня в регионе можно найти поделки, выполненные в ранее неизвестных техниках обработки стекла и камней. Популярными становятся игрушки ручной работы и детские изделия из ткани.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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