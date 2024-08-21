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Новые направления художественных промыслов в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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Новые направления художественных промыслов в Крыму
Новые направления художественных промыслов в Крыму - РИА Новости Крым, 19.08.2024
Новые направления художественных промыслов в Крыму
РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-21T11:00
2024-08-19T17:47
пресс-центр
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа - 11.00. Пресс-конференция, посвященная новым направлениям художественных промыслов.Участники:— президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия ГОРДЕЦКАЯ;— мастер по лэмпворку Яна ОСТАПЕНКО;— мастер-литотерапевт Марина ПУЗАНКОВА.Крымские мастера совершенствуют свое мастерство, в результате чего появляются новые направления народного творчества. Уже сегодня в регионе можно найти поделки, выполненные в ранее неизвестных техниках обработки стекла и камней. Популярными становятся игрушки ручной работы и детские изделия из ткани.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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Новые направления художественных промыслов в Крыму

11:00 21.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСувениры и привлекательность Крыма есть ли взаимосвязь
Сувениры и привлекательность Крыма есть ли взаимосвязь - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 августа - 11.00. Пресс-конференция, посвященная новым направлениям художественных промыслов.
Участники:
— президент Ассоциации "Палата народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым" Наталия ГОРДЕЦКАЯ;
— мастер по лэмпворку Яна ОСТАПЕНКО;
— мастер-литотерапевт Марина ПУЗАНКОВА.
Крымские мастера совершенствуют свое мастерство, в результате чего появляются новые направления народного творчества. Уже сегодня в регионе можно найти поделки, выполненные в ранее неизвестных техниках обработки стекла и камней. Популярными становятся игрушки ручной работы и детские изделия из ткани.
Насколько уникальны новые техники и технологии в народном творчестве? Как популяризировать художественные промыслы в Крыму и за его пределами? Может ли изделие ручной работы стоить дешевле заводского изготовления? Где можно познакомиться с работами крымских мастеров?
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Пресс-центр РИА Новости Крым оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий Пресс-центра РИА Новости Крым, отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
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