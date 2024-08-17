https://crimea.ria.ru/20240817/armiya-rossii-prodvigaetsya-vpered---vsu-poteryali-bolee-2-tysyach-boevikov-1139673734.html

Армия России продвигается вперед - ВСУ потеряли более 2 тысяч боевиков

Армия России продвигается вперед - ВСУ потеряли более 2 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 17.08.2024

Армия России продвигается вперед - ВСУ потеряли более 2 тысяч боевиков

Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации, уничтожив 2010 боевиков. Об этом в субботней сводке сообщает... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T16:00

2024-08-17T16:00

2024-08-17T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации, уничтожив 2010 боевиков. Об этом в субботней сводке сообщает Минобороны.Наибольший урон врагу нанесли бойцы группировки войск "Южная". Российские военнослужащие улучшили тактическое положение, а также разбили боевиков в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Ивано-Дарьевка, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.ВСУ потеряли до 680 солдат, шесть автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США, две 155 мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм гаубицу L-119 производства Великобритании. Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции и отразила две контратаки штурмовых групп ВСУ. В результате ликвидированы до 580 боевиков, бронетранспортер М113 производства США, три американские боевые бронированные машины MaxxPro, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Гарант" и "Буковель-AD".Подразделениями группировки войск "Север" поразили бригады боевиков на Волчанском и Липцовском направлениях. Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США и две 122 мм гаубицы Д-30. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы "Полонез" и "Анклав-Н", а также комплекс радиоэлектронной разведки "Пластун".Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи, разбив ВСУ у населенных пунктов Торецк, Артемово, Новгородское, Желанное, Калиново и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Отражена контратака подразделения штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.ВСУ потеряли до 420 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, пять пикапов, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две 122 мм гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. Боевики потеряли свыше 105 человек, восемь автомобилей и 152 мм гаубицу "Мста-Б".Подразделениями группировки войск "Днепр" поражены формирования 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Пятихатки Запорожской области и Ивановка Херсонской области.Потери ВСУ - 75 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155 мм гаубицы М777 производства США и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожен полевой склад боеприпасов.Поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 157 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России отбила атаки ВСУ на три села в Курской областиНа аэродромах Украины уничтожены бомбардировщик Су-24 и установки PatriotБригада ВСУ сдалась в плен в курском приграничье – видео

https://crimea.ria.ru/20240816/katastroficheskie-poteri-za-nedelyu-vsu-lishilis-bolee-14-tysyach-boevikov-1139650866.html

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

запорожская область

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