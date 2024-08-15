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ВСУ горят на всех фронтах – уничтожены еще 1845 боевиков

ВСУ горят на всех фронтах – уничтожены еще 1845 боевиков - РИА Новости Крым, 15.08.2024

ВСУ горят на всех фронтах – уничтожены еще 1845 боевиков

Российские войска улучшили тактическое положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации, отразили десятки контратак врага. Потери украинских войск за... РИА Новости Крым, 15.08.2024

2024-08-15T14:02

2024-08-15T14:02

2024-08-15T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Российские войска улучшили тактическое положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации, отразили десятки контратак врага. Потери украинских войск за сутки составили до 1845 человек. Об этом сообщается в сводке Минобороны России в четверг.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили до 60 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, САУ "Пион", гаубицу Д-20 и два орудия Д-30.Бойцы группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 470 боевиков, три американских бронетранспортера М113, шесть автомобилей, британскую буксируемую гаубицу FH-70, САУ "Гвоздика", гаубицу Д-30, станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение. Противник потерял до 650 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, орудие Д-20, три гаубицы "Мста-Б", два орудия М119, склад боеприпасов.Военнослужащие группы "Восток" улучшили положение по переднему краю, отразили две контратаки, уничтожили до 105 военнослужащих, три автомобиля, гаубица М198.В зоне ответственности подразделений "Днепр" потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы М777, САУ "Гвоздика". Также уничтожен склад горюче-смазочных материалов.Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 470 боевиков, американские боевые машины пехоты Bradley и MaxxPro, два автомобиля и гаубицу Д-30 и, как сообщалось, освободили Ивановку Донецкой Народной Республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила склад ракетного вооружения ВСУЕще более 1800 украинских боевиков и вооружение ликвидированы войсками РФАрмия России взяла в плен украинских боевиков в Курской области

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