https://crimea.ria.ru/20240806/za-sutki-rossiyskie-voennye-unichtozhili-dva-ukrainskikh-mig-29-1139397236.html
За сутки российские военные уничтожили два украинских МиГ-29
За сутки российские военные уничтожили два украинских МиГ-29 - РИА Новости Крым, 06.08.2024
За сутки российские военные уничтожили два украинских МиГ-29
Армия России уничтожила два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T13:47
2024-08-06T13:47
2024-08-06T13:47
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беспилотник (бпла, дрон)
ракетные войска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также противник потерял радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Вооруженные Силы России также нанесли поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. За сутки российская ПВО сбила шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотный летательный аппарат.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29235 беспилотных летательных аппаратов, 561 зенитный ракетный комплекс, 16776 танков и других боевых бронированных машин, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12904 орудия полевой артиллерии и миномета, 24419 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областямиДесять ракет ATACMS и SCALP-EG уничтожены российскими ПВОРоссийские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27
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новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, всу (вооруженные силы украины), потери всу
За сутки российские военные уничтожили два украинских МиГ-29
Вооруженные Силы России уничтожили два МиГ-29 ВСУ за сутки
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 воздушных сил Украины", – уточнили в ведомстве.
Также противник потерял радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Вооруженные Силы России также нанесли поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. За сутки российская ПВО сбила шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотный летательный аппарат.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29235 беспилотных летательных аппаратов, 561 зенитный ракетный комплекс, 16776 танков и других боевых бронированных машин, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12904 орудия полевой артиллерии и миномета, 24419 единиц специальной военной автомобильной техники.
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