https://crimea.ria.ru/20240806/za-sutki-rossiyskie-voennye-unichtozhili-dva-ukrainskikh-mig-29-1139397236.html

За сутки российские военные уничтожили два украинских МиГ-29

За сутки российские военные уничтожили два украинских МиГ-29 - РИА Новости Крым, 06.08.2024

За сутки российские военные уничтожили два украинских МиГ-29

Армия России уничтожила два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T13:47

2024-08-06T13:47

2024-08-06T13:47

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила два украинских МиГ-29 на аэродроме базирования ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также противник потерял радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18. Вооруженные Силы России также нанесли поражение складам вооружения и боеприпасов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах. За сутки российская ПВО сбила шесть американских реактивных снарядов HIMARS и 51 беспилотный летательный аппарат.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 635 самолетов, 278 вертолетов, 29235 беспилотных летательных аппаратов, 561 зенитный ракетный комплекс, 16776 танков и других боевых бронированных машин, 1396 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12904 орудия полевой артиллерии и миномета, 24419 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов над двумя областямиДесять ракет ATACMS и SCALP-EG уничтожены российскими ПВОРоссийские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

https://crimea.ria.ru/20240806/rossiyskie-morpekhi-unichtozhili-diversantov-vsu-na-tendrovskoy-kose-1139396460.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, авиация, беспилотник (бпла, дрон), ракетные войска, артиллерия, всу (вооруженные силы украины), потери всу