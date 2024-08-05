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На Западе Крыма почти 11 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 05.08.2024
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На Западе Крыма почти 11 тысяч человек остались без света
На Западе Крыма почти 11 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 05.08.2024
На Западе Крыма почти 11 тысяч человек остались без света
Почти 11 тысяч человек в Сакском районе Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и... РИА Новости Крым, 05.08.2024
2024-08-05T15:56
2024-08-05T15:58
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
судак
минтопэнерго крыма
владимир воронкин
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Почти 11 тысяч человек в Сакском районе Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его данным, обесточено 106 трансформаторных подстанций, 4909 точек поставок (10788 человек). Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.Ранее сообщалось, что в Киевском районе Симферополя ряд улиц осталась без света из-за аварии на сетях.Также отключение произошло в Судаке, пригородных селах Дачное, Лесное и Солнечная долина. Без света 26 подстанций, общее количество отключенных абонентов - 2198. Аварийные бригады выехали на место.В понедельник утром частично обесточена была Керчь. Без света осталось около тысячи абонентов. На место происшествия также оперативно прибыла бригада энергетиков. Свет пообещали восстановить в ближайшее время.
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отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, судак, минтопэнерго крыма, владимир воронкин, происшествия, гуп рк "крымэнерго"
На Западе Крыма почти 11 тысяч человек остались без света

В Сакском районе Крыма почти 11 тысяч человек остались без электроэнергии из-за аварии

15:56 05.08.2024 (обновлено: 15:58 05.08.2024)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Почти 11 тысяч человек в Сакском районе Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах Сакского района: с. Штормовое, пгт. Мирный, с. Поповка,  с. Приветное, с. Крыловка,с. Хуторок, с. Витино, с. Молочное, с. Уютное,  с. Ромашкино", - написал он в своем Telegram-канале.
По его данным, обесточено 106 трансформаторных подстанций, 4909 точек поставок (10788 человек). Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
Ранее сообщалось, что в Киевском районе Симферополя ряд улиц осталась без света из-за аварии на сетях.
Также отключение произошло в Судаке, пригородных селах Дачное, Лесное и Солнечная долина. Без света 26 подстанций, общее количество отключенных абонентов - 2198. Аварийные бригады выехали на место.
В понедельник утром частично обесточена была Керчь. Без света осталось около тысячи абонентов. На место происшествия также оперативно прибыла бригада энергетиков. Свет пообещали восстановить в ближайшее время.
 
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