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На Западе Крыма почти 11 тысяч человек остались без света

На Западе Крыма почти 11 тысяч человек остались без света - РИА Новости Крым, 05.08.2024

На Западе Крыма почти 11 тысяч человек остались без света

Почти 11 тысяч человек в Сакском районе Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и... РИА Новости Крым, 05.08.2024

2024-08-05T15:56

2024-08-05T15:56

2024-08-05T15:58

отключение электроэнергии

отключение электроэнергии в крыму

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минтопэнерго крыма

владимир воронкин

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гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Почти 11 тысяч человек в Сакском районе Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.По его данным, обесточено 106 трансформаторных подстанций, 4909 точек поставок (10788 человек). Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.Ранее сообщалось, что в Киевском районе Симферополя ряд улиц осталась без света из-за аварии на сетях.Также отключение произошло в Судаке, пригородных селах Дачное, Лесное и Солнечная долина. Без света 26 подстанций, общее количество отключенных абонентов - 2198. Аварийные бригады выехали на место.В понедельник утром частично обесточена была Керчь. Без света осталось около тысячи абонентов. На место происшествия также оперативно прибыла бригада энергетиков. Свет пообещали восстановить в ближайшее время.

судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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