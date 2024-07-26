https://crimea.ria.ru/20240726/obvinyaemyy-v-podryve-mashiny-v-moskve-sotrudnichal-so-spetssluzhbami-ukrainy-1139135123.html

Обвиняемый в подрыве машины в Москве сотрудничал со спецслужбами Украины

Обвиняемый в подрыве машины в Москве сотрудничал со спецслужбами Украины - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Обвиняемый в подрыве машины в Москве сотрудничал со спецслужбами Украины

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков сообщил, что сотрудничал со спецслужбами Украины, связался с ними через интернет и предложил убить... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T09:27

2024-07-26T09:27

2024-07-26T09:33

москва

происшествия

взрыв

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

сбу (служба безопасности украины)

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1a/1139135010_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_183c576995bca5dc92e9c524888c7459.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков сообщил, что сотрудничал со спецслужбами Украины, связался с ними через интернет и предложил убить офицера Минобороны. Об этом он рассказал на видео, которе опубликовала в пятницу ФСБ РФ."Я, Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, в феврале 2023 инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины", - признался фигурант.По его словам, он стал исполнителем теракта по заданию, как он предполагает, сотрудника СБУ, с которым встретился в Стамбуле. Сотрудник спецслужб представился Ильей и предложил ликвидировать российского офицера, общение с ним происходило в Wire.Также он уточнил, что забирал компоненты взрывного устройства в Рузском районе Подмосковья.За убийство русского офицера ему обещали украинский паспорт и вознаграждение в размере от десяти до двадцати тысяч долларов, признался фигурант.Утром 24 июля во дворе дома на Синявинской улице взорвался внедорожник. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле". Ранения получили два человека — мужчина и женщина. Следователи возбудили уголовное дело, которое затем передали в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.Вскоре установили личность подозреваемого — 29-летнего Евгения Серебрякова. В тот же день его задержали в турецком Бодруме. Серебрякову заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчине грозит пожизненный срок заключения. Утром в пятницу он был доставлен в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемый в подрыве иномарки в Москве сбежал в Турцию – ФСБПутин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасностиАгента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в Джанкое

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержанный по делу о подрыве автомобиля о сотрудничестве со спецслужбами Украины Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Серебряков рассказал, что куратор из СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство ему обещали от $10 до $20 тыс. 2024-07-26T09:27 true PT1M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, взрыв, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, видео