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Обвиняемый в подрыве машины в Москве сотрудничал со спецслужбами Украины - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Обвиняемый в подрыве машины в Москве сотрудничал со спецслужбами Украины
Обвиняемый в подрыве машины в Москве сотрудничал со спецслужбами Украины - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Обвиняемый в подрыве машины в Москве сотрудничал со спецслужбами Украины
Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков сообщил, что сотрудничал со спецслужбами Украины, связался с ними через интернет и предложил убить... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T09:27
2024-07-26T09:33
москва
происшествия
взрыв
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
сбу (служба безопасности украины)
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков сообщил, что сотрудничал со спецслужбами Украины, связался с ними через интернет и предложил убить офицера Минобороны. Об этом он рассказал на видео, которе опубликовала в пятницу ФСБ РФ."Я, Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, в феврале 2023 инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины", - признался фигурант.По его словам, он стал исполнителем теракта по заданию, как он предполагает, сотрудника СБУ, с которым встретился в Стамбуле. Сотрудник спецслужб представился Ильей и предложил ликвидировать российского офицера, общение с ним происходило в Wire.Также он уточнил, что забирал компоненты взрывного устройства в Рузском районе Подмосковья.За убийство русского офицера ему обещали украинский паспорт и вознаграждение в размере от десяти до двадцати тысяч долларов, признался фигурант.Утром 24 июля во дворе дома на Синявинской улице взорвался внедорожник. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле". Ранения получили два человека — мужчина и женщина. Следователи возбудили уголовное дело, которое затем передали в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.Вскоре установили личность подозреваемого — 29-летнего Евгения Серебрякова. В тот же день его задержали в турецком Бодруме. Серебрякову заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчине грозит пожизненный срок заключения. Утром в пятницу он был доставлен в Москву.Читайте также на РИА Новости Крым:Подозреваемый в подрыве иномарки в Москве сбежал в Турцию – ФСБПутин назвал одну из важнейших гарантий национальной безопасностиАгента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в Джанкое
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Задержанный по делу о подрыве автомобиля о сотрудничестве со спецслужбами Украины
Задержанный по делу о подрыве авто в Москве Серебряков рассказал, что куратор из СБУ предложил ему ликвидировать российского офицера. За убийство ему обещали от $10 до $20 тыс.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, взрыв, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, видео
Обвиняемый в подрыве машины в Москве сотрудничал со спецслужбами Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков сообщил, что сотрудничал со спецслужбами Украины, связался с ними через интернет и предложил убить офицера Минобороны. Об этом он рассказал на видео, которе опубликовала в пятницу ФСБ РФ.
2024-07-26T09:27
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Обвиняемый в подрыве машины в Москве сотрудничал со спецслужбами Украины

Обвиняемый в подрыве машины в Москве признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины

09:27 26.07.2024 (обновлено: 09:33 26.07.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков сообщил, что сотрудничал со спецслужбами Украины, связался с ними через интернет и предложил убить офицера Минобороны. Об этом он рассказал на видео, которе опубликовала в пятницу ФСБ РФ.
"Я, Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, в феврале 2023 инициативно вышел на администратора паблика с целью сотрудничества со спецслужбами Украины", - признался фигурант.
По его словам, он стал исполнителем теракта по заданию, как он предполагает, сотрудника СБУ, с которым встретился в Стамбуле. Сотрудник спецслужб представился Ильей и предложил ликвидировать российского офицера, общение с ним происходило в Wire.
Также он уточнил, что забирал компоненты взрывного устройства в Рузском районе Подмосковья.
"Я забрал компоненты для сбора самодельного взрывной устройства в Рузском районе. Илья (куратор от СБУ - ред.) предложил ликвидировать офицера", - сказал Серебряков в видеоролике.
За убийство русского офицера ему обещали украинский паспорт и вознаграждение в размере от десяти до двадцати тысяч долларов, признался фигурант.
Утром 24 июля во дворе дома на Синявинской улице взорвался внедорожник. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле". Ранения получили два человека — мужчина и женщина. Следователи возбудили уголовное дело, которое затем передали в первое управление по расследованию особо важных дел столичного главка СК.
Вскоре установили личность подозреваемого — 29-летнего Евгения Серебрякова. В тот же день его задержали в турецком Бодруме. Серебрякову заочно предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц общеопасным способом в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группой и незаконном обороте взрывчатых веществ. Мужчине грозит пожизненный срок заключения. Утром в пятницу он был доставлен в Москву.
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