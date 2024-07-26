https://crimea.ria.ru/20240726/fokus-art-klastera-tavrida-napravlen-na-novye-regiony--rukovodstvo--1139143725.html
Фокус арт-кластера "Таврида" направлен на новые регионы – руководство
Фокус арт-кластера "Таврида" направлен на новые регионы – руководство - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Фокус арт-кластера "Таврида" направлен на новые регионы – руководство
Арт-кластер "Таврида" намерен тесно сотрудничать с новыми регионами России, открытие филиала в Херсонской области – лишь первый шаг на этом пути. Об этом... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T14:46
2024-07-26T14:46
2024-07-26T14:47
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СУДАК, 26 июн – РИА Новости Крым. Арт-кластер "Таврида" намерен тесно сотрудничать с новыми регионами России, открытие филиала в Херсонской области – лишь первый шаг на этом пути. Об этом журналистам заявил руководитель арт-кластера Сергей Першин, передает корреспондент РИА Новости Крым.По словам Першина, арт-кластер "Таврида" совместно с Министерством культуры РФ реализует ряд масштабных программ по обучению топ-менеджеров и управленцев среднего звена."Фокус на этих темах тоже присутствует в той части нашего арт-кластера, который сейчас создается в Херсонской области. Мы хотим вместе осмыслять культурную повестку новых регионов, которые вернулись в состав нашей страны, и для этого создаем соответствующую инфраструктуру", - добавил он.Правительство Херсонской области ранее сообщало о планах открыть филиал арт-кластера "Таврида" в регионе уже в этом году. Он будет состоять из 51 жилого корпуса, рассчитанного на 222 человека.Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.
https://crimea.ria.ru/20240726/rif-i-assol-v-podvodnom-parke-pod-sudakom-poyavilis-novye-figury-1139142991.html
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таврида.арт, арт-кластер "таврида", судак, новые регионы россии, крым, культура, сергей першин, искусство , новости крыма
Фокус арт-кластера "Таврида" направлен на новые регионы – руководство
Арт-кластер "Таврида" будет тесно сотрудничать с Донбассом и Новороссией – руководство
14:46 26.07.2024 (обновлено: 14:47 26.07.2024)
СУДАК, 26 июн – РИА Новости Крым. Арт-кластер "Таврида" намерен тесно сотрудничать с новыми регионами России, открытие филиала в Херсонской области – лишь первый шаг на этом пути. Об этом журналистам заявил руководитель арт-кластера Сергей Першин, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"В первую очередь мы работаем здесь на новые регионы, и наш проект будет нацелен на новые регионы, на работу с молодыми профессионалами творческих индустрий и сферы культуры, вообще с людьми, которые работают в индустрии культуры", - сказал он.
По словам Першина, арт-кластер "Таврида" совместно с Министерством культуры РФ реализует ряд масштабных программ по обучению топ-менеджеров и управленцев среднего звена.
"Фокус на этих темах тоже присутствует в той части нашего арт-кластера, который сейчас создается в Херсонской области. Мы хотим вместе осмыслять культурную повестку новых регионов, которые вернулись в состав нашей страны, и для этого создаем соответствующую инфраструктуру", - добавил он.
Правительство Херсонской области ранее сообщало о планах открыть филиал арт-кластера "Таврида" в регионе уже в этом году. Он будет состоять из 51 жилого корпуса, рассчитанного на 222 человека.
Фестиваль молодого искусства "Таврида. АРТ" проходит в Крыму с 26 по 28 июля. В этом году фестиваль посвящен многонациональности России, в нем участвуют представители всех регионов страны. По словам организаторов, зрители на различных площадках арт-кластера смогут увидеть культурное многообразие народов, которое выражается в различных видах искусства. Колоритные традиции и богатое наследие народов России предстанут в новом, современном прочтении. Также одной из главных тем нынешнего фестиваля станет Год семьи.