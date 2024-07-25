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В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля
В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля - РИА Новости Крым, 25.07.2024
В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля
В Крыму началась уборка иссопа лекарственного, который используется для производства эфирного масла и гидролата. В этом году из-за сильной засухи трава зацвела... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T17:52
2024-07-25T17:52
крым
алексей мишин
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
новости крыма
урожай в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму началась уборка иссопа лекарственного, который используется для производства эфирного масла и гидролата. В этом году из-за сильной засухи трава зацвела намного раньше, сказал директор агрофирмы "Тургеневская" Алексей Мишин.Гидролат – это душистая вода, произведенная путем паровой дистилляции растительного сырья. Его применяют в косметической промышленности и в медицине.Площадь посевов иссопа в республике – всего 20 гектаров, сообщили в министерстве сельского хозяйства Крыма. Единственное поле этой культуры есть в окрестностях села Тургеневка. В хозяйстве планируют расширять посевные площади."С иссопом все очень сложно, потому что вот этому полю четыре года уже, а до этого мы иссоп сеяли три года, и он не всходил, потому что не было осадков. А потом случился продкутивный год, и он вышел", - объяснил Алексей Мишин.В советские годы иссоп лекарственный выращивали в гораздо больших количествах, поскольку эта трава была основным ингридиентом всех микстур от кашля. В некоторых странах он активно используется именно в фармакологии.Иссоп обладает уникальными заживляющими, антигистаминными и седативными свойствами. Экстракт иссопа содержит пенициллиновую кислоту и некоторые другие вещества, способные подавлять рост бактерий быстрее некоторых антибиотиков.В июне в Крыму убрали лаванду, общая площадь которой на полуострове составляет 620 гектаров. Всего под эфиромасличные культуры занято 1100 гектаров крымской земли, из них 770 уже вступили в плодоношение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начался сбор шалфеяАномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля Какие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасль
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, алексей мишин, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, новости крыма, урожай в крыму, урожай
В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля

В Крыму на три недели раньше началась уборка иссопа лекарственного

17:52 25.07.2024
 
© РИА Новости КрымУборка иссопа
Уборка иссопа - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму началась уборка иссопа лекарственного, который используется для производства эфирного масла и гидролата. В этом году из-за сильной засухи трава зацвела намного раньше, сказал директор агрофирмы "Тургеневская" Алексей Мишин.

"Сказалась засуха, все очень непредсказуемо, отцвел он очень быстро. Это касается всех эфиромасличных культур. Иссоп засуху переносит хорошо, но урожая дает намного меньше. В прошлом году мы на этой площади получили 250 кг эфирного масла и около трех тонн гидролата, в этом году будет значительно меньше", - объяснил он.

Гидролат – это душистая вода, произведенная путем паровой дистилляции растительного сырья. Его применяют в косметической промышленности и в медицине.
Площадь посевов иссопа в республике – всего 20 гектаров, сообщили в министерстве сельского хозяйства Крыма. Единственное поле этой культуры есть в окрестностях села Тургеневка. В хозяйстве планируют расширять посевные площади.
"С иссопом все очень сложно, потому что вот этому полю четыре года уже, а до этого мы иссоп сеяли три года, и он не всходил, потому что не было осадков. А потом случился продкутивный год, и он вышел", - объяснил Алексей Мишин.
В советские годы иссоп лекарственный выращивали в гораздо больших количествах, поскольку эта трава была основным ингридиентом всех микстур от кашля. В некоторых странах он активно используется именно в фармакологии.
Иссоп обладает уникальными заживляющими, антигистаминными и седативными свойствами. Экстракт иссопа содержит пенициллиновую кислоту и некоторые другие вещества, способные подавлять рост бактерий быстрее некоторых антибиотиков.
В июне в Крыму убрали лаванду, общая площадь которой на полуострове составляет 620 гектаров. Всего под эфиромасличные культуры занято 1100 гектаров крымской земли, из них 770 уже вступили в плодоношение.
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