https://crimea.ria.ru/20240725/v-krymu-sozrel-urozhay-legendarnogo-sredstva-ot-kashlya-1139126017.html

В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля

В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля - РИА Новости Крым, 25.07.2024

В Крыму созрел урожай легендарного средства от кашля

В Крыму началась уборка иссопа лекарственного, который используется для производства эфирного масла и гидролата. В этом году из-за сильной засухи трава зацвела... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T17:52

2024-07-25T17:52

2024-07-25T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму началась уборка иссопа лекарственного, который используется для производства эфирного масла и гидролата. В этом году из-за сильной засухи трава зацвела намного раньше, сказал директор агрофирмы "Тургеневская" Алексей Мишин.Гидролат – это душистая вода, произведенная путем паровой дистилляции растительного сырья. Его применяют в косметической промышленности и в медицине.Площадь посевов иссопа в республике – всего 20 гектаров, сообщили в министерстве сельского хозяйства Крыма. Единственное поле этой культуры есть в окрестностях села Тургеневка. В хозяйстве планируют расширять посевные площади."С иссопом все очень сложно, потому что вот этому полю четыре года уже, а до этого мы иссоп сеяли три года, и он не всходил, потому что не было осадков. А потом случился продкутивный год, и он вышел", - объяснил Алексей Мишин.В советские годы иссоп лекарственный выращивали в гораздо больших количествах, поскольку эта трава была основным ингридиентом всех микстур от кашля. В некоторых странах он активно используется именно в фармакологии.Иссоп обладает уникальными заживляющими, антигистаминными и седативными свойствами. Экстракт иссопа содержит пенициллиновую кислоту и некоторые другие вещества, способные подавлять рост бактерий быстрее некоторых антибиотиков.В июне в Крыму убрали лаванду, общая площадь которой на полуострове составляет 620 гектаров. Всего под эфиромасличные культуры занято 1100 гектаров крымской земли, из них 770 уже вступили в плодоношение.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начался сбор шалфеяАномально рано: в Крыму зацвели лавандовые поля Какие доходы приносит Крыму эфиромасличная отрасль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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