https://crimea.ria.ru/20240723/v-sevastopole-vo-vtornik-pogasnet-svet--sroki-i-adresa-otklyucheniy-1139050657.html

В Севастополе во вторник погаснет свет – сроки и адреса отключений

В Севастополе во вторник погаснет свет – сроки и адреса отключений - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Севастополе во вторник погаснет свет – сроки и адреса отключений

В Севастополе во вторник часть абонентов останется без энергоснабжения из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T07:57

2024-07-23T07:57

2024-07-23T07:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник часть абонентов останется без энергоснабжения из-за неотложных работ на сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным компании, с 9:00 до 10.30 света не будет по адресу проспект Победы, 59.С 9 до 16 часов - по улицам Артиллеристов, 2-20, 1-39,47, Кавказская, 13, Танкистов, 5-7, Донская, 4, 26.С 9:00 до 17:00 полуторачасовые отключения возможны по улицам 2-ой обороны, 5А, 1-7; 15; Художника Марченко, 5; Владимира Папидзе, 12, 20, 27; Павла Елисова, 28, 76, 15А, 21, 31; Танкиста Ревкова, 28, 31; Летчицы Бершанской, 28, 29, 57; Ильи Поликахина, 16, 1, 21; Подполковника Баранова, 43; Разведчика Евглевского, 4; Художника Мальцева, 12, 9; Летчика Соколова, 12; Алуштинская, 14-16, 1-15, Судакская, 2-16, 1-15; Бахчисарайская, 24-28, 17-19; Короленко, 14-22; Лобанова, 21-27; Макаренко, 10-22, 11-23; Нины Ониловой, 30-50; Гидрографическая, 22А, 26Б, 28В, 22В, 26Б, 27Г, 9; Буденного, 6А, 6Б, 6-24, 35А, 23, 31-59; Николая Музыки, 1, 7-13, 19-23; Степаненко, 12; Чапаева, 50-80, 21А, 21-25, 29-41; Котовского, 48, Кочубея, 56-60(чет), Дундича, 2-8(чет),1-11(нечет), Федько, 34-38(чет), Ватутина, 8-24, 9/2, 11-23;, Пархоменко, 14-30, 3-27; Террасная, 12-30, 5, 13, в переулках Блиндажном, 1-3 ,9, Кирьянова, 32, 33А, Макаренко, 2-10, Школьном, 2-8, частично на территории садовых товариществ "Ветеран-2" и "Сапун-Гора".Также без света на 1-1,5 часа в течение дня могут оставаться села Тыловое и Орлиное. В Любимовке такие отключения пройдут по улице Батарейной, 24/1, 24/5, 18-7, 18-8, 18-9, 24Г, 20,83, 2165, Сержанта Стрельцова, 37, С. Перовской, 121, Челюскинцев, 138/45,138/51,138/43,199, Малышкина,18-А,12-36(чет), 1-А,7-А,1-37(нечет), переулке Днепровском, на территории ЗАО "С. Перовской".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили троллейбусы для экономии электроэнергииВ Алуште отели и кафе просят экономить электричество в пик нагрузокЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

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