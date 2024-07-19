https://crimea.ria.ru/20240719/v-krymu-rasskazali-o-reaktsii-kieva-na-isk-po-vodnoy-blokade-1138990136.html

В Крыму рассказали о реакции Киева на иск по водной блокаде

В Крыму рассказали о реакции Киева на иск по водной блокаде - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В Крыму рассказали о реакции Киева на иск по водной блокаде

Власти Украины пока официально не отреагировали на удовлетворение Верховным судом Крыма иска по водной блокаде полуострова, в то же время оспаривание этого... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T16:15

2024-07-19T16:15

2024-07-19T16:15

водная блокада крыма

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общественная палата российской федерации

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Власти Украины пока официально не отреагировали на удовлетворение Верховным судом Крыма иска по водной блокаде полуострова, в то же время оспаривание этого вердикта будет означать признание Киевом российского статуса Крыма. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты республики по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Юрий Штурцев в пресс-центре РИА Новости Крым.Верховный суд Крыма 12 июля в полном объеме удовлетворил иск Общественной палаты РК на сумму 3 трлн 66 млрд рублей о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины.По словам Штурцева, ответчики по иску были надлежащим образом извещены, как Верховным судом Крыма, так и по дипломатическим каналам. Однако участия в этом судебном процессе они не приняли и не высказали какой-либо позиции.В то же время, по мнению специалиста, обжалование вердикта суда будет означать признание Украиной российского статуса Крыма."Если они (государственные органы Украины – ред.) обратятся с соответствующими документами, они тем самым признают решение Верховного суда Крыма и посчитают возможным его обжаловать, полагая, что оно создает для них какие-то права и обязанности. Это будет означать признание ими российского статуса Крыма", - пояснил Штурцев.Как сообщил заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс, после окончания избирательной кампании по выборам депутатов Госсовета Крыма специальная комиссия продолжит работу по подсчету ущерба и подготовке исков к Киеву по транспортной, продовольственной и финансовой блокадам полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендоватьКрым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсацииЖитель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водная блокада крыма, украина, крым, общественная палата российской федерации , закон и право, новости крыма