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В Крыму рассказали о реакции Киева на иск по водной блокаде
В Крыму рассказали о реакции Киева на иск по водной блокаде - РИА Новости Крым, 19.07.2024
В Крыму рассказали о реакции Киева на иск по водной блокаде
Власти Украины пока официально не отреагировали на удовлетворение Верховным судом Крыма иска по водной блокаде полуострова, в то же время оспаривание этого... РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T16:15
2024-07-19T16:15
2024-07-19T16:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Власти Украины пока официально не отреагировали на удовлетворение Верховным судом Крыма иска по водной блокаде полуострова, в то же время оспаривание этого вердикта будет означать признание Киевом российского статуса Крыма. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты республики по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Юрий Штурцев в пресс-центре РИА Новости Крым.Верховный суд Крыма 12 июля в полном объеме удовлетворил иск Общественной палаты РК на сумму 3 трлн 66 млрд рублей о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины.По словам Штурцева, ответчики по иску были надлежащим образом извещены, как Верховным судом Крыма, так и по дипломатическим каналам. Однако участия в этом судебном процессе они не приняли и не высказали какой-либо позиции.В то же время, по мнению специалиста, обжалование вердикта суда будет означать признание Украиной российского статуса Крыма."Если они (государственные органы Украины – ред.) обратятся с соответствующими документами, они тем самым признают решение Верховного суда Крыма и посчитают возможным его обжаловать, полагая, что оно создает для них какие-то права и обязанности. Это будет означать признание ими российского статуса Крыма", - пояснил Штурцев.Как сообщил заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс, после окончания избирательной кампании по выборам депутатов Госсовета Крыма специальная комиссия продолжит работу по подсчету ущерба и подготовке исков к Киеву по транспортной, продовольственной и финансовой блокадам полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендоватьКрым расширит список претензий к Киеву по предъявлению компенсацииЖитель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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водная блокада крыма, украина, крым, общественная палата российской федерации , закон и право, новости крыма
В Крыму рассказали о реакции Киева на иск по водной блокаде
Апелляция Киева на вердикт суда по водной блокаде будет означать признание Крыма – юрист
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Власти Украины пока официально не отреагировали на удовлетворение Верховным судом Крыма иска по водной блокаде полуострова, в то же время оспаривание этого вердикта будет означать признание Киевом российского статуса Крыма. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты республики по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Юрий Штурцев в пресс-центре РИА Новости Крым.
Верховный суд Крыма 12 июля в полном объеме удовлетворил иск
Общественной палаты РК на сумму 3 трлн 66 млрд рублей о признании права крымчан на компенсацию ущерба, причиненного водной блокадой. Ответчиками выступают министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины.
По словам Штурцева, ответчики по иску были надлежащим образом извещены, как Верховным судом Крыма, так и по дипломатическим каналам. Однако участия в этом судебном процессе они не приняли и не высказали какой-либо позиции.
"У них есть право на апелляционное обжалование данного решения. Ожидаем ли мы подачи апелляции? Мы ожидаем всего, но мы и ко всему готовы. Если они хотят – пожалуйста. Мы не будем создавать никаких препятствий, и они как участник процесса имеют на это право", - сказал юрист.
В то же время, по мнению специалиста, обжалование вердикта суда будет означать признание Украиной российского статуса Крыма.
"Если они (государственные органы Украины – ред.) обратятся с соответствующими документами, они тем самым признают решение Верховного суда Крыма и посчитают возможным его обжаловать, полагая, что оно создает для них какие-то права и обязанности. Это будет означать признание ими российского статуса Крыма", - пояснил Штурцев.
Как сообщил
заместитель председателя Госсовета республики Ефим Фикс, после окончания избирательной кампании по выборам депутатов Госсовета Крыма специальная комиссия продолжит работу по подсчету ущерба и подготовке исков к Киеву по транспортной, продовольственной и финансовой блокадам полуострова.
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