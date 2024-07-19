https://crimea.ria.ru/20240719/livni-s-gradom-i-shkvalom-nakroyut-krym-v-blizhayshie-chasy-1138990937.html

Ливни с градом и шквалом накроют Крым в ближайшие часы

Ливни с градом и шквалом накроют Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Ливни с градом и шквалом накроют Крым в ближайшие часы

В ближайшие часы на Крым обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T13:54

2024-07-19T13:54

2024-07-19T14:01

крым

штормовое предупреждение

погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие часы на Крым обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также возможен рост числа ДТП и затруднение в движении автомобильного транспорта. Не исключены и подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить походы в горы и леса, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях, проверить дренажные системы очистить ливнестоки от мусора, а также не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших.

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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