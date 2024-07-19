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Ливни с градом и шквалом накроют Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 19.07.2024
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Ливни с градом и шквалом накроют Крым в ближайшие часы
Ливни с градом и шквалом накроют Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Ливни с градом и шквалом накроют Крым в ближайшие часы
В ближайшие часы на Крым обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T13:54
2024-07-19T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие часы на Крым обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также возможен рост числа ДТП и затруднение в движении автомобильного транспорта. Не исключены и подтопления территорий.Также существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить походы в горы и леса, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях, проверить дренажные системы очистить ливнестоки от мусора, а также не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших.
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крым, штормовое предупреждение, погода в крыму, крымская погода
Ливни с градом и шквалом накроют Крым в ближайшие часы

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на два дня из-за ливней с градом и шквалом

13:54 19.07.2024 (обновлено: 14:01 19.07.2024)
 
© РИА Новости КрымПарень под дождем
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© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В ближайшие часы на Крым обрушатся ливни с градом и шквалистым ветром. Об этом предупредили в республиканском Главке МЧС России.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 19 июля и днем 20 июля в центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 17-22 м/с", - сказано в сообщении.

В связи с непогодой есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, а также возможен рост числа ДТП и затруднение в движении автомобильного транспорта. Не исключены и подтопления территорий.
Также существует угроза жизни и здоровью людей в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередачи.
В МЧС призывают жителей и гостей Крыма исключить походы в горы и леса, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях, проверить дренажные системы очистить ливнестоки от мусора, а также не находиться вблизи русел рек, в том числе пересохших.
 
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