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В России запатентовали уникальный способ лечения рака - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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В России запатентовали уникальный способ лечения рака
В России запатентовали уникальный способ лечения рака - РИА Новости Крым, 15.07.2024
В России запатентовали уникальный способ лечения рака
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали уникальный способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T21:43
2024-07-15T21:43
наука и технологии
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
новости
россия
здоровье
лекарство от рака
онкология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали уникальный способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа. На новый способ лечения уже получен патент, сообщает Telegram-канал ФМБА.Новая методика поможет снизить количество доз облучения, а также повысить эффект от ионизирующего облучения у онкологических больных, которым не помогла традиционная терапия."Лекарственный препарат качественно дополнит арсенал современных средств для радикальной и паллиативной помощи пациентам с солидными новообразованиями", – уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в середине 2025 года планируют начать клинические испытания вакцины от рака. В них будут принимать участие пациенты с онкологическими заболеваниями.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначен новый руководитель онкологического центраУникальная гибридная операционная спасла более 300 сердец военныхВ Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии
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наука и технологии, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), новости, россия, здоровье, лекарство от рака, онкология
В России запатентовали уникальный способ лечения рака

Уникальный способ терапии онкозаболеваний разработали в России

21:43 15.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРабота фармацевтического предприятия
Работа фармацевтического предприятия - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали уникальный способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа. На новый способ лечения уже получен патент, сообщает Telegram-канал ФМБА.

"Ожидается снижение побочных эффектов радиотерапии, а также увеличение продолжительности и улучшение качества жизни онкологических больных", – говорится в сообщении.

Новая методика поможет снизить количество доз облучения, а также повысить эффект от ионизирующего облучения у онкологических больных, которым не помогла традиционная терапия.
"Лекарственный препарат качественно дополнит арсенал современных средств для радикальной и паллиативной помощи пациентам с солидными новообразованиями", – уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в середине 2025 года планируют начать клинические испытания вакцины от рака. В них будут принимать участие пациенты с онкологическими заболеваниями.
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Наука и технологииФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)НовостиРоссияЗдоровьеЛекарство от ракаОнкология
 
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