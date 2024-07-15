https://crimea.ria.ru/20240715/v-rossii-zapatentovali-unikalnyy-sposob-lecheniya-raka-1138875671.html
В России запатентовали уникальный способ лечения рака
В России запатентовали уникальный способ лечения рака - РИА Новости Крым, 15.07.2024
В России запатентовали уникальный способ лечения рака
В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали уникальный способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T21:43
2024-07-15T21:43
2024-07-15T21:43
наука и технологии
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
новости
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онкология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработали уникальный способ терапии злокачественных новообразований с использованием наночастиц оксида железа. На новый способ лечения уже получен патент, сообщает Telegram-канал ФМБА.Новая методика поможет снизить количество доз облучения, а также повысить эффект от ионизирующего облучения у онкологических больных, которым не помогла традиционная терапия."Лекарственный препарат качественно дополнит арсенал современных средств для радикальной и паллиативной помощи пациентам с солидными новообразованиями", – уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в середине 2025 года планируют начать клинические испытания вакцины от рака. В них будут принимать участие пациенты с онкологическими заболеваниями.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назначен новый руководитель онкологического центраУникальная гибридная операционная спасла более 300 сердец военныхВ Крыму создали единственный в России биопрепарат против амброзии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука и технологии, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), новости, россия, здоровье, лекарство от рака, онкология
В России запатентовали уникальный способ лечения рака
Уникальный способ терапии онкозаболеваний разработали в России