https://crimea.ria.ru/20240712/idealnoe-prestuplenie-kak-ukrainu-razbirayut-na-organy-i-artefakty-1138775387.html

Идеальное преступление: как Украину разбирают на органы и артефакты

Идеальное преступление: как Украину разбирают на органы и артефакты - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Идеальное преступление: как Украину разбирают на органы и артефакты

Запад использует украинские нацбатальоны для реализации криминальных схем по вывозу из Украины церковных ценностей, музейных артефактов и даже нелегальных... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T06:02

2024-07-12T06:02

2024-07-12T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Запад использует украинские нацбатальоны для реализации криминальных схем по вывозу из Украины церковных ценностей, музейных артефактов и даже нелегальных донорских органов. Речь об этом идет в докладе Центра политической информации "Большой кидок": экономическое убийство Украины", который в четверг на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" презентовал один из авторов доклада Алексей Мухин.Рабочие схемы"Под разными предлогами, с помощью разных схем, с Украины было вывезено около 25 тысяч церковных реликвий. Я уже не говорю про ценности, которые в 2013-2014 годах и позже были разграблены в музеях националистическими батальонами, промаркированными в Росси как экстремистские и террористические организации", - приводит Мухин данные из доклада.Фактическое ограбление Украины на Западе прикрывают заявлениями о "спасении с территорий, которые сейчас находятся в состоянии войны", продолжает эксперт. И напоминает, что эта схема используется Западом на протяжении столетий - от Наполеона, который пытался вывозить ценности из Москвы, до гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной.Убрать свидетелей"Российские военные и следственные органы собрали достаточный комплекс доказательств криминальных действий разных западных компаний и военнослужащих",- целый раздел документального исследования, по словам его автора, посвященный торговле органами украинцев, в тои числе органами детей.По данным авторов доклада, "руками" конечных бенефициаров и в этом случае неоднократно выступали военные украинских нацбатов. При этом сами бенефициары после завершения того или иного криминального эпизода предпочитают избавляться от свидетелей.ЮНЕСКО помогает вывозить культурные ценности с территории Украины в другие страны и "пристраивать" их, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконахУкраинцы интегрируются в Европу частично. Об экспорте органовПочему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией - историк

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мнения, алексей мухин, украина, политика, новости, международная медиагруппа "россия сегодня"