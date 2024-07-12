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Идеальное преступление: как Украину разбирают на органы и артефакты
Идеальное преступление: как Украину разбирают на органы и артефакты - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Идеальное преступление: как Украину разбирают на органы и артефакты
Запад использует украинские нацбатальоны для реализации криминальных схем по вывозу из Украины церковных ценностей, музейных артефактов и даже нелегальных... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T06:02
2024-07-12T06:02
2024-07-12T06:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Запад использует украинские нацбатальоны для реализации криминальных схем по вывозу из Украины церковных ценностей, музейных артефактов и даже нелегальных донорских органов. Речь об этом идет в докладе Центра политической информации "Большой кидок": экономическое убийство Украины", который в четверг на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" презентовал один из авторов доклада Алексей Мухин.Рабочие схемы"Под разными предлогами, с помощью разных схем, с Украины было вывезено около 25 тысяч церковных реликвий. Я уже не говорю про ценности, которые в 2013-2014 годах и позже были разграблены в музеях националистическими батальонами, промаркированными в Росси как экстремистские и террористические организации", - приводит Мухин данные из доклада.Фактическое ограбление Украины на Западе прикрывают заявлениями о "спасении с территорий, которые сейчас находятся в состоянии войны", продолжает эксперт. И напоминает, что эта схема используется Западом на протяжении столетий - от Наполеона, который пытался вывозить ценности из Москвы, до гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной.Убрать свидетелей"Российские военные и следственные органы собрали достаточный комплекс доказательств криминальных действий разных западных компаний и военнослужащих",- целый раздел документального исследования, по словам его автора, посвященный торговле органами украинцев, в тои числе органами детей.По данным авторов доклада, "руками" конечных бенефициаров и в этом случае неоднократно выступали военные украинских нацбатов. При этом сами бенефициары после завершения того или иного криминального эпизода предпочитают избавляться от свидетелей.ЮНЕСКО помогает вывозить культурные ценности с территории Украины в другие страны и "пристраивать" их, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Повторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконахУкраинцы интегрируются в Европу частично. Об экспорте органовПочему Запад выбрал нацизм оружием борьбы с Россией - историк
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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мнения, алексей мухин, украина, политика, новости, международная медиагруппа "россия сегодня"
Идеальное преступление: как Украину разбирают на органы и артефакты
Запад использует украинские нацбаты для реализации криминальных схем - политолог Мухин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Запад использует украинские нацбатальоны для реализации криминальных схем по вывозу из Украины церковных ценностей, музейных артефактов и даже нелегальных донорских органов. Речь об этом идет в докладе Центра политической информации "Большой кидок": экономическое убийство Украины", который в четверг на площадке международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня" презентовал один из авторов доклада Алексей Мухин.
Рабочие схемы
"Под разными предлогами, с помощью разных схем, с Украины было вывезено около 25 тысяч церковных реликвий. Я уже не говорю про ценности, которые в 2013-2014 годах и позже были разграблены в музеях националистическими батальонами, промаркированными в Росси как экстремистские и террористические организации", - приводит Мухин данные из доклада.
Фактическое ограбление Украины на Западе прикрывают заявлениями о "спасении с территорий, которые сейчас находятся в состоянии войны", продолжает эксперт. И напоминает, что эта схема используется Западом на протяжении столетий - от Наполеона, который пытался вывозить ценности из Москвы, до гитлеровской Германии в годы Великой Отечественной.
"Это практика существует несколько столетий. Западные страны пользуются бедственным положением стран, чтобы вывезти ценности. Мы прекрасно помним кадры, когда американские солдаты позировали с золотыми слитками, уворованными из Ливии, Ирака", - констатирует Мухин.
Убрать свидетелей
"Российские военные и следственные органы собрали достаточный комплекс доказательств криминальных действий разных западных компаний и военнослужащих",- целый раздел документального исследования, по словам его автора, посвященный торговле органами украинцев, в тои числе органами детей.
По данным авторов доклада, "руками" конечных бенефициаров и в этом случае неоднократно выступали военные украинских нацбатов. При этом сами бенефициары после завершения того или иного криминального эпизода предпочитают избавляться от свидетелей.
"Удивительным образом они попадали в разные ситуации, где их просто уничтожали. Они совершали грязную работу, затем их бросали на определенные участки фронта, - идеальное преступление, потому что концов уже не найдешь", - заключает эксперт.
ЮНЕСКО помогает вывозить культурные ценности
с территории Украины в другие страны и "пристраивать" их, заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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