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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
На полуострове сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T00:01
2024-07-12T00:01
2024-07-12T00:01
погода
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
ялта
евпатория
судак
феодосия
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В четверг Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24; днем +34...+36.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +24…+26, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +24...+26, днем +34...+36 градусов.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, ялта, евпатория, судак, феодосия, симферополь, севастополь
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Прогноз погоды в Крыму на пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В четверг Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В отдельных районах полуострова вероятны кратковременные грозовые дожди. Днем температура воздуха будет достигать +33…+38 градусов, ночью составит +21…+26, в горах +18…+20. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами до 18 м/с", - говорится в прогнозе синоптиков.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24; днем +34...+36.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +24…+26, днем +32…+34.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +24...+26, днем +34...+36 градусов.