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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

На полуострове сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T00:01

2024-07-12T00:01

2024-07-12T00:01

погода

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

ялта

евпатория

судак

феодосия

симферополь

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В четверг Крым по-прежнему будет находиться во власти тропических воздушных масс. На полуострове сохранится аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +22…+24; днем +34...+36.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +24…+26, днем +32…+34.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +24...+26, днем +34...+36 градусов.

ялта

евпатория

судак

феодосия

симферополь

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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