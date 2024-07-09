https://crimea.ria.ru/20240709/arestovan-eks-glava-rayona-dagestana-omarov-1138724970.html

Арестован экс-глава района Дагестана Омаров

Арестован экс-глава района Дагестана Омаров - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Арестован экс-глава района Дагестана Омаров

Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован во время теракта 23 июня, арестован до 5 сентября. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T21:44

2024-07-09T21:44

2024-07-09T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Экс-глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чей сын был ликвидирован во время теракта 23 июня, арестован до 5 сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.Она отметила, что чиновник обвиняется в мошенничестве и отмывании денег, полученных преступным путем.6 июля сообщалось, что Омаров задержан по подозрению в легализации денег организованной группой в особо крупном размере. Ранее председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев сообщил журналистам, что Магомед Омаров был освобожден после 10 суток ареста. Наказанию он был подвергнут за мелкое хулиганство.23 июня вооруженные боевики в Дербенте и Махачкале напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. В результате атаки, по последним данным, погибли 22 человека, еще более 40 пострадали.Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.Глава Сергокалинского района Магомед Омаров на фоне сообщений об участии в терактах его родственников был снят с должности, а также исключен из партии "Единая Россия", сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

https://crimea.ria.ru/20240627/ustanovlen-organizator-gruppy-dlya-soversheniya-teraktov-v-dagestane-1138419168.html

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