Рейтинг@Mail.ru
Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240708/tri-ustanovki-himars-unichtozheny-za-sutki-v-zone-spetsoperatsii-1138682536.html
Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации
Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации
Российские войска за минувшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с иностранными специалистами, занимавшимися их... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T14:39
2024-07-08T14:39
новости сво
министерство обороны рф
авиация
артиллерия
ракетные войска
беспилотник (бпла, дрон)
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/17/1138299598_0:13:3072:1741_1920x0_80_0_0_b500d1e699d8d50e789b1d23413d6fe9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с иностранными специалистами, занимавшимися их обслуживанием. Об этом сообщает Минобороны РФВ целом за минувшие сутки российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 122-х районах.Средства противовоздушной обороны в свою очередь за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 30 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27344 беспилотных летательных аппарата, 540 зенитных ракетных комплексов, 16528 танков и других боевых бронированных машин, 1369 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11556 орудий полевой артиллерии и минометов, 23453 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской областиРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемПВО сбит украинский МиГ-29
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/17/1138299598_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_23f5a4db18133deadacee4b830f26f5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, авиация, артиллерия, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), himars
Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации

Российские военные за сутки уничтожили три установки реактивных систем HIMARS

14:39 08.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с иностранными специалистами, занимавшимися их обслуживанием. Об этом сообщает Минобороны РФ

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы", – говорится в сообщении.

В целом за минувшие сутки российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 122-х районах.
Средства противовоздушной обороны в свою очередь за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 30 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27344 беспилотных летательных аппарата, 540 зенитных ракетных комплексов, 16528 танков и других боевых бронированных машин, 1369 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11556 орудий полевой артиллерии и минометов, 23453 единицы специальной военной автомобильной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области
Российские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружением
ПВО сбит украинский МиГ-29
 
Новости СВОМинистерство обороны РФАвиацияАртиллерияРакетные войскаБеспилотник (БПЛА, дрон)HIMARS
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:22В Курской области украинский дрон атаковал больницу – идет эвакуация
15:01Удар ВСУ по Белгородчине – погиб один и ранены трое мирных жителей
14:50Российские военные уничтожили очередной танк Abrams в зоне СВО
14:39Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации
14:32Веерные отключения света из-за аномальной жары ввели в Ростовской области
14:15Очереди на Крымский мост с обеих сторон: сколько ждать проезда
13:58Истерика перед саммитом НАТО - в Минобороны опровергли заявления Киева
13:49Групповой удар нанесен по объектам ВПК Украины и авиабазам ВСУ
13:39В Крыму аварии на энергосетях - без света четыре муниципалитета
13:34Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалями
13:27Часть Киева осталась без света: разрушены три подстанции
13:19Падение подростка с мыса Плака в Алуште - делом занялась прокуратура
13:06Минобороны РФ проведет в Москве конференцию по международной безопасности
12:54Осквернил Вечный огонь - в Севастополе будут судить приезжего мужчину
12:42Севастопольцу грозит пожизненный срок за попытку сбыта наркосоли
12:27"Придется поумерить пыл": подорвут ли поддержку Украины выборы во Франции
12:14Серия взрывов на Украине - повреждена инфраструктура
11:53На Крымском мосту растет очередь
11:45Заморный период объявлен в Азовском море: что это значит
11:32Подросток сорвался с 50-метрового обрыва в Алуште
Лента новостейМолния