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Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации
Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.07.2024
Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации
Российские войска за минувшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с иностранными специалистами, занимавшимися их... РИА Новости Крым, 08.07.2024
2024-07-08T14:39
2024-07-08T14:39
2024-07-08T14:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с иностранными специалистами, занимавшимися их обслуживанием. Об этом сообщает Минобороны РФВ целом за минувшие сутки российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 122-х районах.Средства противовоздушной обороны в свою очередь за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 30 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27344 беспилотных летательных аппарата, 540 зенитных ракетных комплексов, 16528 танков и других боевых бронированных машин, 1369 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11556 орудий полевой артиллерии и минометов, 23453 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской областиРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемПВО сбит украинский МиГ-29
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новости сво, министерство обороны рф, авиация, артиллерия, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), himars
Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации
Российские военные за сутки уничтожили три установки реактивных систем HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с иностранными специалистами, занимавшимися их обслуживанием. Об этом сообщает Минобороны РФ
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и до 10 иностранных специалистов, обслуживавших данные системы", – говорится в сообщении.
В целом за минувшие сутки российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 122-х районах.
Средства противовоздушной обороны в свою очередь за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 30 беспилотников.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27344 беспилотных летательных аппарата, 540 зенитных ракетных комплексов, 16528 танков и других боевых бронированных машин, 1369 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11556 орудий полевой артиллерии и минометов, 23453 единицы специальной военной автомобильной техники.
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