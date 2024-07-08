https://crimea.ria.ru/20240708/tri-ustanovki-himars-unichtozheny-za-sutki-v-zone-spetsoperatsii-1138682536.html

Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации

Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 08.07.2024

Три установки HIMARS уничтожены за сутки в зоне спецоперации

Российские войска за минувшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с иностранными специалистами, занимавшимися их... РИА Новости Крым, 08.07.2024

2024-07-08T14:39

2024-07-08T14:39

2024-07-08T14:39

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himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости Крым. Российские войска за минувшие сутки уничтожили три установки реактивных систем залпового огня HIMARS вместе с иностранными специалистами, занимавшимися их обслуживанием. Об этом сообщает Минобороны РФВ целом за минувшие сутки российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и военной техники противника в 122-х районах.Средства противовоздушной обороны в свою очередь за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и 30 беспилотников.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 626 самолетов, 277 вертолетов, 27344 беспилотных летательных аппарата, 540 зенитных ракетных комплексов, 16528 танков и других боевых бронированных машин, 1369 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11556 орудий полевой артиллерии и минометов, 23453 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России уничтожила пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской областиРоссийские войска поразили железнодорожный эшелон ВСУ с вооружениемПВО сбит украинский МиГ-29

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, авиация, артиллерия, ракетные войска, беспилотник (бпла, дрон), himars