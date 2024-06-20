https://crimea.ria.ru/20240620/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-v-chetverg-1138222736.html

Где в Севастополе не будет света в четверг

Где в Севастополе не будет света в четверг - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Где в Севастополе не будет света в четверг

В нескольких районах Севастополя в четверг временно будет отключено электричество. Об этом сообщает Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T07:51

2024-06-20T07:51

2024-06-20T07:51

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя в четверг временно будет отключено электричество. Об этом сообщает Севастопольэнерго."Подача электроэнергии будет временно ограничена для выполнения неотложных работ", – объяснили на предприятии.С 10.00 до 13.00 без света будут две улицы села Оборонное: Сельскохозяйственная 2-Г, 10-А, 8-А, 4-14, 2-Б/1-А, 11-А, 1-15, Балашова 380, 13-А, 13-Б, 13-В, 13-Г, 25, 461.С 09.00 до 16.00 электричество отключат в селе Фронтовое по улицам 345 дивизии 10, 14, 18-24, 1-35, Нагорная 1-19.На час-полтора с 09:00 до 17:00 приостановят подачу электроэнергии по улицам: Карла Либкнехта 49, Волынская 24-1, 2-30, 11-21, Гармаша 90-92, 111-117, Героев Севастополя 54, 58-60, Матроса Кошки 8, Островского 73-75, Комсомольская 86, Карла Либкнехта 55, Ревякина 56-102, 41-97, Абрикосовая 3, 11, 15, 39-41, Гранатная 12-А/1, 2-28, 3, 21, Монастырское шоссе 234-238, 233-237.Отключение света также коснется абонентов по улицам Комбата Красникова 2-4, 8-14, 18, 24-34, 34, 3-23, 31-33, Комбата Гегешидзе 2, 8-12, 16, 20-28, 34-36, 40, 44, 48, 55-А, 57-А, 1, 9-11, 17, 21-31, 35-3, Снайпера Адамия 3, 7, 11-15, 23, Комиссара Ищенко 5, 11-15, Генерала Жидилова 76, 59-А, 27, 55-63, 69, Фланговая 18-А, 2-4, 18, 24, 28-36, 40-44, 48, к.1438, 3, 13,21, а также переулок 2-й Фланговый 5-А, 5, 11, 17.Без электричества в четверг временно останутся и абоненты по адресам: улицы Ехлакова 40-42, 35, 39, 43, Личкатого Ивана 9, 13, 19-21, 655, СТ "Икар-3" 10, 26, 34, 38, 1014-1016, 25-А, 3-7, 17, 21, 1071, 1075, СТ "Ригель" 419-А, СТ "Икар-2", 52, 292, 334, 412, 273, 299, 421, 427, 649, СТ "Незабудка", 9.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегуКрым обновил рекорд потребления электроэнергии"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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