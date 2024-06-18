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Главные новости Крыма: 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2024
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Главные новости Крыма: 18 июня
Главные новости Крыма: 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2024
Главные новости Крыма: 18 июня
Киевский режим поменял риторику по Крымскому мосту из-за невозможности его поразить. В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом. Почти 100... РИА Новости Крым, 18.06.2024
2024-06-18T22:05
2024-06-18T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Киевский режим поменял риторику по Крымскому мосту из-за невозможности его поразить. В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом. Почти 100 пожаров ликвидированы на полуострове за неделю. Продажа билетов на ряд поездов в Крым приостановлена из-за ремонта железной дороги. В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел. До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мостКиевский режим никогда не рассматривал военное значение Крымского моста как основополагающую причину для совершения террористических актов против этого объекта. Все атаки Киева на Крымский мост имели символическое значение, и оба теракта в 2022 и 2023 годах преподносились украинскими властями как "величайшая победа" и чуть ли ни "перелом" в боевых действиях. Такое мнение высказал во вторник военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов, комментируя заявление спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, сделанное накануне.Пожары в Крыму и СевастополеВ Крыму и Севастополе спасатели за минувшую неделю ликвидировали 93 пожара, 23 раза сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали на сообщения о ДТП и помогли двоим пострадавшим в акватории Черного моря, сообщила во вторник пресс-служба МЧС России по региону.Боррелиоз и энцефалитВ Крыму с начала года после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом, еще один – энцефалитом, сообщили во вторник в Межрегиональном управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. По информации ведомства, чаще всего клещи кусают людей при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо посаженной растительностью.Билеты в КрымНа ряд поездов в Крым приостановлена предварительная продажа билетов, сообщает во вторник железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Речь о поездах - №7 Санкт-Петербург – Севастополь, №8 Севастополь – Санкт-Петербург, №28 Москва – Симферополь, №91 Севастополь – Москва, №179 Санкт-Петербург – Евпатория и №180 Евпатория – Санкт-Петербург с датами выездов в сентябре. Корректировка расписания нужна для проведения ремонта на железной дороге.Вода для крымских селЕще восемь сел Симферопольского района в ближайшее время будут обеспечены водой, сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк. В Пожарском, Демьяновке, Водном, Лекарственном, Прудовом для этого будут пробурены скважины. Еще три села - Первомайское, Дружное и Красное – будут подключены к централизованной системе водоснабжения.Ремонт дорог в СимферополеВ Симферополе ямочный ремонт уже сделан на 49 улицах, а до 1 августа отремонтируют еще 118 улиц протяженностью 60 километров. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам проверки дорожной службы ГУП РК "Крымавтодора", которая производит в рамках содержания дорог ямочный ремонт во всех муниципальных образованиях.
https://crimea.ria.ru/20240618/zachem-kiev-priznal-krymskiy-most-nevoennym-obektom-1138201761.html
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новости крыма, главное за день, новости, симферополь, пожар, происшествия, общество
Главные новости Крыма: 18 июня

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 18 июня

22:05 18.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Киевский режим поменял риторику по Крымскому мосту из-за невозможности его поразить. В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом. Почти 100 пожаров ликвидированы на полуострове за неделю. Продажа билетов на ряд поездов в Крым приостановлена из-за ремонта железной дороги. В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел. До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крымский мост

Киевский режим никогда не рассматривал военное значение Крымского моста как основополагающую причину для совершения террористических актов против этого объекта. Все атаки Киева на Крымский мост имели символическое значение, и оба теракта в 2022 и 2023 годах преподносились украинскими властями как "величайшая победа" и чуть ли ни "перелом" в боевых действиях. Такое мнение высказал во вторник военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов, комментируя заявление спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, сделанное накануне.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
21:25Радио "Спутник в Крыму"
Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектом

Пожары в Крыму и Севастополе

В Крыму и Севастополе спасатели за минувшую неделю ликвидировали 93 пожара, 23 раза сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали на сообщения о ДТП и помогли двоим пострадавшим в акватории Черного моря, сообщила во вторник пресс-служба МЧС России по региону.
МЧС - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
17:03
Крупный пожар в Симферополе ликвидирован

Боррелиоз и энцефалит

В Крыму с начала года после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом, еще один – энцефалитом, сообщили во вторник в Межрегиональном управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. По информации ведомства, чаще всего клещи кусают людей при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо посаженной растительностью.
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
20:42Радио "Спутник в Крыму"
Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги

Билеты в Крым

На ряд поездов в Крым приостановлена предварительная продажа билетов, сообщает во вторник железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Речь о поездах - №7 Санкт-Петербург – Севастополь, №8 Севастополь – Санкт-Петербург, №28 Москва – Симферополь, №91 Севастополь – Москва, №179 Санкт-Петербург – Евпатория и №180 Евпатория – Санкт-Петербург с датами выездов в сентябре. Корректировка расписания нужна для проведения ремонта на железной дороге.
В Джанкое 15-летний работник аттракционов попал в реанимацию после удара током
16:38
Работал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током

Вода для крымских сел

Еще восемь сел Симферопольского района в ближайшее время будут обеспечены водой, сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк. В Пожарском, Демьяновке, Водном, Лекарственном, Прудовом для этого будут пробурены скважины. Еще три села - Первомайское, Дружное и Красное – будут подключены к централизованной системе водоснабжения.
Пляж в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
08:33
Сколько пляжей открыты в Севастополе

Ремонт дорог в Симферополе

В Симферополе ямочный ремонт уже сделан на 49 улицах, а до 1 августа отремонтируют еще 118 улиц протяженностью 60 километров. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам проверки дорожной службы ГУП РК "Крымавтодора", которая производит в рамках содержания дорог ямочный ремонт во всех муниципальных образованиях.
Ремонт дороги в Симферополе
06:51
До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах
 
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22:45Главное за день: 18 июня
22:20Фигурантам по делу о ботулизме предъявлено обвинение - СК
22:05Главные новости Крыма: 18 июня
21:37В Севастополе благоустраивают зеленые зоны - где и что сделают
21:25Зачем Киев признал Крымский мост невоенным объектом
21:04Дрон-камикадзе атаковал гражданское авто под Белгородом – ранены двое
20:42Когда в Симферопольском районе Крыма отремонтируют дороги
20:18Дело о ботулизме - Роспотребнадзор изъял всю опасную продукцию
19:45Что на самом деле показала Швейцарская конференция - эксперт
19:28Флот проводит учения в Севастополе - где слышна стрельба
19:02В парламенте Швейцарии хотят разрешить экспорт оружия на Украину
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