https://crimea.ria.ru/20240618/glavnye-novosti-kryma-18-iyunya-1138203338.html

Главные новости Крыма: 18 июня

Главные новости Крыма: 18 июня - РИА Новости Крым, 18.06.2024

Главные новости Крыма: 18 июня

Киевский режим поменял риторику по Крымскому мосту из-за невозможности его поразить. В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом. Почти 100... РИА Новости Крым, 18.06.2024

2024-06-18T22:05

2024-06-18T22:05

2024-06-18T22:05

новости крыма

главное за день

новости

симферополь

пожар

происшествия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138195618_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_470e636aa6320691f59df5aab5564793.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости Крым. Киевский режим поменял риторику по Крымскому мосту из-за невозможности его поразить. В Крыму после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом. Почти 100 пожаров ликвидированы на полуострове за неделю. Продажа билетов на ряд поездов в Крым приостановлена из-за ремонта железной дороги. В Крыму в ближайшие месяцы обеспечат водой еще восемь сел. До 1 августа в Симферополе сделают ямочный ремонт на 118 улицах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымский мостКиевский режим никогда не рассматривал военное значение Крымского моста как основополагающую причину для совершения террористических актов против этого объекта. Все атаки Киева на Крымский мост имели символическое значение, и оба теракта в 2022 и 2023 годах преподносились украинскими властями как "величайшая победа" и чуть ли ни "перелом" в боевых действиях. Такое мнение высказал во вторник военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов, комментируя заявление спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, сделанное накануне.Пожары в Крыму и СевастополеВ Крыму и Севастополе спасатели за минувшую неделю ликвидировали 93 пожара, 23 раза сотрудники чрезвычайного ведомства реагировали на сообщения о ДТП и помогли двоим пострадавшим в акватории Черного моря, сообщила во вторник пресс-служба МЧС России по региону.Боррелиоз и энцефалитВ Крыму с начала года после укуса клещей 21 человек заболел боррелиозом, еще один – энцефалитом, сообщили во вторник в Межрегиональном управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. По информации ведомства, чаще всего клещи кусают людей при посещении лесных массивов, парковых зон и территорий с густо посаженной растительностью.Билеты в КрымНа ряд поездов в Крым приостановлена предварительная продажа билетов, сообщает во вторник железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Речь о поездах - №7 Санкт-Петербург – Севастополь, №8 Севастополь – Санкт-Петербург, №28 Москва – Симферополь, №91 Севастополь – Москва, №179 Санкт-Петербург – Евпатория и №180 Евпатория – Санкт-Петербург с датами выездов в сентябре. Корректировка расписания нужна для проведения ремонта на железной дороге.Вода для крымских селЕще восемь сел Симферопольского района в ближайшее время будут обеспечены водой, сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк. В Пожарском, Демьяновке, Водном, Лекарственном, Прудовом для этого будут пробурены скважины. Еще три села - Первомайское, Дружное и Красное – будут подключены к централизованной системе водоснабжения.Ремонт дорог в СимферополеВ Симферополе ямочный ремонт уже сделан на 49 улицах, а до 1 августа отремонтируют еще 118 улиц протяженностью 60 километров. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк по итогам проверки дорожной службы ГУП РК "Крымавтодора", которая производит в рамках содержания дорог ямочный ремонт во всех муниципальных образованиях.

https://crimea.ria.ru/20240618/zachem-kiev-priznal-krymskiy-most-nevoennym-obektom-1138201761.html

https://crimea.ria.ru/20240618/krupnyy-pozhar-v-simferopole-likvidirovan-1138196977.html

https://crimea.ria.ru/20240618/kogda-v-simferopolskom-rayone-kryma-otremontiruyut-dorogi-1138195314.html

https://crimea.ria.ru/20240618/v-krymu-podrostka-udarilo-tokom-na-attraktsione---on-v-reanimatsii-1138194786.html

https://crimea.ria.ru/20240618/skolko-plyazhey-otkryty-v-sevastopole-1138170552.html

https://crimea.ria.ru/20240618/do-1-avgusta-v-simferopole-sdelayut-yamochnyy-remont-na-118-ulitsakh-1138170413.html

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, главное за день, новости, симферополь, пожар, происшествия, общество