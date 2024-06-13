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Главные новости Крыма: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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Главные новости Крыма: 13 июня
Главные новости Крыма: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2024
Главные новости Крыма: 13 июня
В Севастополе осудили мигрантов, избивших подростка в парке. В Министерстве промышленной политики Крыма сообщили о повышении цен на продукты. Обновленный... РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T22:03
2024-06-13T22:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили мигрантов, избивших подростка в парке. В Министерстве промышленной политики Крыма сообщили о повышении цен на продукты. Обновленный участок трассы "Дон" сделает поездки в Крым еще комфортнее. Финансирование программы ОМС в Крыму увеличено вдвое. На Крым надвигаются ливни с градом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Суд вынес вердикт избившим подростка мигрантам в СевастополеПятеро мигрантов, которые избили на днях подростка в одном из парков Севастополя, предстали перед судом. Итогом заседания стало решение о выдворении четверых выходцев из Центральной Азии за пределы РФ. С пятым участником инцидента еще будет разбираться следствие.Какие продукты подорожали в КрымуВ Крыму на 5-10% выросли цены на овощи "борщевого набора". Об этом сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики РК Анатолий Гук. Он также объяснил причину скачка цен и дал прогноз развитию ситуации.Завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Комплексное обустройство трассы М-4 "Дон" в Ростовской области завершено, что сделает поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Госкомпания "Автодор" завершила масштабные работы по комплексному обустройству 130 км трассы М-4 "Дон" от села Алексеево-Лозовского до города Каменска-Шахтинского. Обновленный участок… увеличил пропускную способность", – сообщил он.Финансирование программы ОМС в Крыму достигло 33 миллиардовОбъем финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования в Крыму с 2015 года вырос вдвое – до 33 миллиардов рублей. Об этом сообщил директор территориального фонда ОМС Андрей Карпеев."Это позволяет нашим медицинским организациям увеличить заработную плату сотрудникам, повысить расходы на приобретение медикаментов и тем самым улучшить качество медицинской помощи застрахованным", – заявил он.На Крым обрушатся ливни с градомВ Крыму на 15 и 16 июня объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике."В связи с образованием южного циклона 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, град", – сообщили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20240613/nelegal-2024-v-sevastopole-vyyavili-desyatki-nezakonnykh-migrantov-1138079211.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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главное за день, новости крыма
Главные новости Крыма: 13 июня

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 13 июня

22:03 13.06.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили мигрантов, избивших подростка в парке. В Министерстве промышленной политики Крыма сообщили о повышении цен на продукты. Обновленный участок трассы "Дон" сделает поездки в Крым еще комфортнее. Финансирование программы ОМС в Крыму увеличено вдвое. На Крым надвигаются ливни с градом.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Суд вынес вердикт избившим подростка мигрантам в Севастополе

Пятеро мигрантов, которые избили на днях подростка в одном из парков Севастополя, предстали перед судом. Итогом заседания стало решение о выдворении четверых выходцев из Центральной Азии за пределы РФ. С пятым участником инцидента еще будет разбираться следствие.
В Севастополе полицейские подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия Нелегал-2024
13:16
"Нелегал-2024": в Севастополе выявили десятки незаконных мигрантов

Какие продукты подорожали в Крыму

В Крыму на 5-10% выросли цены на овощи "борщевого набора". Об этом сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики РК Анатолий Гук. Он также объяснил причину скачка цен и дал прогноз развитию ситуации.
Фемида. Суд - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
18:46
В Крыму земельные аферисты "увели" 19 га муниципальной земли на 16 млн

Завершено обустройство 130 км трассы "Дон"

Комплексное обустройство трассы М-4 "Дон" в Ростовской области завершено, что сделает поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Госкомпания "Автодор" завершила масштабные работы по комплексному обустройству 130 км трассы М-4 "Дон" от села Алексеево-Лозовского до города Каменска-Шахтинского. Обновленный участок… увеличил пропускную способность", – сообщил он.
Церемония закрытия фестиваля Боспорские агоны в Керчи - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
21:13
Кто получил "Боспорскую Нику" на фестивале античного искусства в Керчи

Финансирование программы ОМС в Крыму достигло 33 миллиардов

Объем финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования в Крыму с 2015 года вырос вдвое – до 33 миллиардов рублей. Об этом сообщил директор территориального фонда ОМС Андрей Карпеев.
"Это позволяет нашим медицинским организациям увеличить заработную плату сотрудникам, повысить расходы на приобретение медикаментов и тем самым улучшить качество медицинской помощи застрахованным", – заявил он.
Хоккей. КХЛ. - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
17:32
В Крыму хотят создать профессиональную хоккейную команду

На Крым обрушатся ливни с градом

В Крыму на 15 и 16 июня объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике.
"В связи с образованием южного циклона 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, град", – сообщили в ведомстве.
Комар Aedes albopictus. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
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