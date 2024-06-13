https://crimea.ria.ru/20240613/glavnye-novosti-kryma-13-iyunya-1138096627.html

Главные новости Крыма: 13 июня

Главные новости Крыма: 13 июня - РИА Новости Крым, 13.06.2024

Главные новости Крыма: 13 июня

В Севастополе осудили мигрантов, избивших подростка в парке. В Министерстве промышленной политики Крыма сообщили о повышении цен на продукты. Обновленный... РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T22:03

2024-06-13T22:03

2024-06-13T22:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июня – РИА Новости Крым. В Севастополе осудили мигрантов, избивших подростка в парке. В Министерстве промышленной политики Крыма сообщили о повышении цен на продукты. Обновленный участок трассы "Дон" сделает поездки в Крым еще комфортнее. Финансирование программы ОМС в Крыму увеличено вдвое. На Крым надвигаются ливни с градом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Суд вынес вердикт избившим подростка мигрантам в СевастополеПятеро мигрантов, которые избили на днях подростка в одном из парков Севастополя, предстали перед судом. Итогом заседания стало решение о выдворении четверых выходцев из Центральной Азии за пределы РФ. С пятым участником инцидента еще будет разбираться следствие.Какие продукты подорожали в КрымуВ Крыму на 5-10% выросли цены на овощи "борщевого набора". Об этом сообщил начальник управления ценовой политики на рынке продовольственных товаров министерства промышленной политики РК Анатолий Гук. Он также объяснил причину скачка цен и дал прогноз развитию ситуации.Завершено обустройство 130 км трассы "Дон"Комплексное обустройство трассы М-4 "Дон" в Ростовской области завершено, что сделает поездки к Черному морю еще быстрее и комфортнее. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Госкомпания "Автодор" завершила масштабные работы по комплексному обустройству 130 км трассы М-4 "Дон" от села Алексеево-Лозовского до города Каменска-Шахтинского. Обновленный участок… увеличил пропускную способность", – сообщил он.Финансирование программы ОМС в Крыму достигло 33 миллиардовОбъем финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования в Крыму с 2015 года вырос вдвое – до 33 миллиардов рублей. Об этом сообщил директор территориального фонда ОМС Андрей Карпеев."Это позволяет нашим медицинским организациям увеличить заработную плату сотрудникам, повысить расходы на приобретение медикаментов и тем самым улучшить качество медицинской помощи застрахованным", – заявил он.На Крым обрушатся ливни с градомВ Крыму на 15 и 16 июня объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по республике."В связи с образованием южного циклона 15 и 16 июня в Крыму ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, град", – сообщили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240613/nelegal-2024-v-sevastopole-vyyavili-desyatki-nezakonnykh-migrantov-1138079211.html

https://crimea.ria.ru/20240613/v-krymu-zemelnye-aferisty-uveli-19-ga-munitsipalnoy-zemli-na-16-mln-1138090453.html

https://crimea.ria.ru/20240613/kto-poluchil-bosporskuyu-niku-na-festivale-antichnogo-iskusstva-v-kerchi-1138090989.html

https://crimea.ria.ru/20240613/v-krymu-khotyat-sozdat-professionalnuyu-khokkeynuyu-komandu-1138085149.html

https://crimea.ria.ru/20240613/komary-rasprostranyayut-v-evrope-likhoradku-denge-est-li-ugroza-v-krymu-1138089557.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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