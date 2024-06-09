https://crimea.ria.ru/20240609/neotlozhnye-raboty-na-setyakh---chast-sevastopolya-bez-sveta-1137972158.html

Неотложные работы на сетях - часть Севастополя без света

Неотложные работы на сетях - часть Севастополя без света - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Неотложные работы на сетях - часть Севастополя без света

Часть Севастополя в воскресенье останется без электроэнергии из-за на неотложных работ сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T09:46

2024-06-09T09:46

2024-06-09T09:47

севастополь

севастопольэнерго

отключение электроэнергии

новости крыма

энергосистема крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июн - РИА Новости Крым. Часть Севастополя в воскресенье останется без электроэнергии из-за на неотложных работ сетях, сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным пресс-службы, с 9 до 16. 00 без света остаются абоненты по адресам Коралловая, 26-А, 98-А, 96-А, 92-Б, 96-Б, 94-Б, 77-А, 69-А, 105-А, 15, 67-69, 73-75, Ректорская, 9, Университетская, 68, Мусонная, 106-А, 106До 17 часов отключение по улице Софьи Перовской, 184-А, 162-А, 186-А, 152-А, 160-А, 141-143, 147-167, 171, 172, 173-17В период с 9.00 до пяти часов вечера полуторачасовые отключения возможны в селе Павловка по улице Родниковская, 72-А, 62-74, 41-А, 35-37, 41-45, 73, 77, КСП "Красный Октябрь", 58, 583, 246, 486-488, 636, 646, 1272, 111, 487, 1281, 724-726, 782, 725-727, 733, 769-773, 781, в Лебедином переулке, 2, 8, 7, по Утренней, 6-Б, 8-А, 2-Б, 2, 6-18, 26, 7-11, 17, 25 и Прохладной, 18.В селе Оборонном - по Балашова, 2-6, 10, 1-А, 5/1-Б, 1-15, 19, 380, 13-А, 13-Б, 13-В, 25, 461, Бассейной, 12, 1-9, 23, 14-А, 4-А, к.328, 4-14, 695, 15-Б, 17-А, 15-17, 329, 695, 981, Сельскохозяйственной, 2-Г, 10-А, 8-А, 4-14, 2-Б/1-А, 11-А, 1-15; Ялтинскому шоссе, 86, СТ "Таврида", 1, 67, на 68 км трассы Ялта - Севастополь, 1В селе Морозовка - по улице Ключевой, 2-18, 3-5, 9-17и в переулке Ключевом, 6, 5-9В селе Гончарном - по Конноармейской, 14-А, 2-18, 1-21, Мягкого, 8-12, 5-А, 1-7, 11, Кичигина, 5-13, Гранитной, 12-А, 2-14, 1-9, Росистой, 2-А, Красивой, 70-А, 74/1, 52-А, 74-А, 74-Б, 42, 46, 8, 16-18, 30, 38, 1-3, Волнистой, 40, 39, 53, 57-61, 11-А, 1-А, 17-А, 1, 7, 11-17, 23-27, СТ "Энтузиаст", 35 и СТ "Таврия", 34, 104, 130, 348, 1110, 41-43, 113, 157, 165, 1111.В поселке Солнечном - по Караизюмской, 88-А, 56-А, 126-А, 46-А, 62-А/1, 62, 43-125, 249-251, Сергея Патрогина, 36-38, 46-48, 31-33, 43, Янтарной, 32-34В селе Орловка - по Клубной, 2, 10, 13-А, 1-27, Приморской, 52-А, 22-52, 62, 78, 47-А, 45-Б, 49-Б, 49, Дорожной, 26, 19-25, Вишневой, 16, по Качинскому шоссе, 36/55, 36/47, 36/96, 36/134, 36/10, 36/193, 36/95, в границах СНТ "Чайка-1", 2, 12, 16, 24-26, 30-32, 44, 52, 56, 6, 13, 25, 29, 53-55, 67, 79, 93, 135, 14, 111В селе Полюшко - по Лазурной, 4, 10, 14-24, 36-38, 756, 1084, 29, 13-А, 1-3, 9-25, 33-35, 756, Красноярской, кад.1122, 36-Г, 12-16, 22, 42-44, 8, 23, 823, 851-853, 857-859, 1077, 11, Зеленой, 1372, 1371Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назвал источник финансирования строительства ЛЭП на Южном берегуКрым обновил рекорд потребления электроэнергии"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия

севастополь

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