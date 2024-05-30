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Фестиваль "Крымские Грифончики": от школьных театров до большой сцены - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Фестиваль "Крымские Грифончики": от школьных театров до большой сцены
Фестиваль "Крымские Грифончики": от школьных театров до большой сцены - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Фестиваль "Крымские Грифончики": от школьных театров до большой сцены
РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T10:00
2024-05-30T10:03
пресс-центр
оксана красникова
владимир косов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - 10.00. Пресс-конференция "Фестиваль "Крымские Грифончики": от школьных театров до большой сцены".Участники:— заместитель министра культуры Республики Крым, заслуженный деятель искусств РК Андрей ТЕРЕЩЕНКО;— заместитель министра образования, науки и молодежи РК Оксана КРАСНИКОВА;— директор ГБОУ ДО РК "Дворец детского и юношеского творчества" Вера ПАУТОВА.— главный режиссер Государственного академического музыкального театра РК, председатель КРО Союза театральных деятелей РФ, заслуженный деятель искусств РК Владимир КОСОВ.В Международный день защиты детей в Крыму подведут итоги фестиваля школьных театров "Крымские Грифончики". Конкурсное жюри отобрало 25 постановок, которые были отмечены в основных и дополнительных номинациях. Для победителей подготовлены специальные памятные знаки, дипломы и грамоты, а также музыкальная сказка "Царевна-лягушка".Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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пресс-центр, оксана красникова, владимир косов

Фестиваль "Крымские Грифончики": от школьных театров до большой сцены

10:00 30.05.2024 (обновлено: 10:03 30.05.2024)
 
© Фото пресс-службы международного центра театрального искусства "Золотой ключик"Твидовый ретро-круиз в Евпатории
Твидовый ретро-круиз в Евпатории
© Фото пресс-службы международного центра театрального искусства "Золотой ключик"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - 10.00. Пресс-конференция "Фестиваль "Крымские Грифончики": от школьных театров до большой сцены".
Участники:
— заместитель министра культуры Республики Крым, заслуженный деятель искусств РК Андрей ТЕРЕЩЕНКО;
— заместитель министра образования, науки и молодежи РК Оксана КРАСНИКОВА;
— директор ГБОУ ДО РК "Дворец детского и юношеского творчества" Вера ПАУТОВА.
— главный режиссер Государственного академического музыкального театра РК, председатель КРО Союза театральных деятелей РФ, заслуженный деятель искусств РК Владимир КОСОВ.
В Международный день защиты детей в Крыму подведут итоги фестиваля школьных театров "Крымские Грифончики". Конкурсное жюри отобрало 25 постановок, которые были отмечены в основных и дополнительных номинациях. Для победителей подготовлены специальные памятные знаки, дипломы и грамоты, а также музыкальная сказка "Царевна-лягушка".
Насколько сегодня налажено взаимодействие между театрами и образовательными учреждениями в Крыму? Как крымские деятели театрального искусства оценили работу по созданию школьных театров? Могут ли они дать юным артистам путевку в будущую профессию? Какие перспективы дает фестиваль для раскрытия талантов?
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центрОксана КрасниковаВладимир Косов
 
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