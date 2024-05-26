https://crimea.ria.ru/20240526/iz-vesny-v-leto---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-gryaduschuyu-nedelyu-1137587716.html

Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю

Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю

Грядущая неделя в Крыму начнется дождями, однако к ее концу на полуострове установится комфортное тепло без осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T17:07

2024-05-26T17:07

2024-05-26T17:07

центр погоды "фобос"

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

погода

погода в крыму

крымская погода

общество

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму начнется дождями, однако к ее концу на полуострове установится комфортное тепло без осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.К среде осадки пойдут на убыль, приобретут незначительный характер, во второй половине дня прекратятся, в темное время суток + 9…14, днем +19..24. В четверг и пятницу вероятность осадков минимальна, ночью +10…15, днем +23…28, что соответствует климатической норме.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезонуВ Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезонуПревышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества

https://crimea.ria.ru/20240526/navodnenie-v-armenii-razrushaet-mosty-i-dorogi-1137602914.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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