Рейтинг@Mail.ru
Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240526/iz-vesny-v-leto---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-gryaduschuyu-nedelyu-1137587716.html
Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю
Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю
Грядущая неделя в Крыму начнется дождями, однако к ее концу на полуострове установится комфортное тепло без осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T17:07
2024-05-26T17:07
центр погоды "фобос"
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
крымская погода
общество
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132739541_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_f362568c3b62deaf17168070f4cba62c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму начнется дождями, однако к ее концу на полуострове установится комфортное тепло без осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.К среде осадки пойдут на убыль, приобретут незначительный характер, во второй половине дня прекратятся, в темное время суток + 9…14, днем +19..24. В четверг и пятницу вероятность осадков минимальна, ночью +10…15, днем +23…28, что соответствует климатической норме.Читайте также на РИА Новости Крым:Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезонуВ Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезонуПревышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества
https://crimea.ria.ru/20240526/navodnenie-v-armenii-razrushaet-mosty-i-dorogi-1137602914.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0c/1132739541_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_36ef9d2b5e53c9b9a621df370e2dda76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, общество, крым
Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю

Неделя в Крыму начнется дождями и закончится летним теплом - ФОБОС

17:07 26.05.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Грядущая неделя в Крыму начнется дождями, однако к ее концу на полуострове установится комфортное тепло без осадков. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" дал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Понедельник улучшения погоды не принесет. Циклоническая воронка будет забрасывать на полуостров новые порции кучево-дождевых облаков: короткие ливни, ночью +10…17. Днем +18…23. Во вторник ночью еще на градус прохладнее и тоже не без локальных дождей, днем до +26 градусов", - прогнозирует Тишковец.

К среде осадки пойдут на убыль, приобретут незначительный характер, во второй половине дня прекратятся, в темное время суток + 9…14, днем +19..24. В четверг и пятницу вероятность осадков минимальна, ночью +10…15, днем +23…28, что соответствует климатической норме.

"Первые дни июня - в субботу и воскресенье температура воздуха составит +13...18 ночью, +24…29 днем. Без осадков. Температура моря тоже подтянется к нормальным значениям, когда вода прогреется до комфортных 18…20", - обещает Тишковец.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасный отдых на воде: как Крым готовится к купальному сезону
В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону
Превышение в 60 раз: в Севастополе в море нашли вредные вещества
Наводнение в Армении
11:05
Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогодаПогода в КрымуКрымская погодаОбществоКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Из весны в лето - прогноз погоды для Крыма на грядущую неделю
16:31Беспилотная атака ВСУ на Белгород - мирный житель получил ранения лица
16:17Сто программистов из пяти стран будут соревноваться в Севастополе
15:46Вино и шоколад на 11 миллионов долларов: как Украина "изучала пингвинов"
15:31Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства
15:10В Следкоме рассказали подробности столкновения сухогруза с ж/д мостом
14:39Армия России движется вглубь обороны врага – уничтожены еще 1590 боевиков
14:20Силами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire
14:02В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост
13:52Лавров: Запад не сможет незаметно пересечь последнюю грань в отношении РФ
13:26Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области
12:58Сооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан
12:31Варшава не останется в стороне: Медведев ответил Польше об ударах по РФ
12:01Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области
11:32Мобилизованные на Украине должны вернуться домой – Зеленский нелегитимен
11:05Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги
10:42В Польше подняли в небо авиацию из-за интенсивных действий России
10:10При какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
09:43Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя
09:10В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров
Лента новостейМолния