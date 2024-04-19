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Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен
Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен
На Херсонском направлении сдались в плен три солдата украинских вооруженных сил. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T11:09
2024-04-19T11:09
херсонская область
владимир сальдо
всу (вооруженные силы украины)
пленные
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На Херсонском направлении сдались в плен три солдата украинских вооруженных сил. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что сдавшиеся заблаговременно сообщили о своих намерениях российскому командованию. Их действия были скоординированы и прошли успешно. "Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям", - добавил Сальдо.13 апреля военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным. 10 февраля 36 военнослужащих украинской армии сдались в плен в зоне проведения специальной военной операции. В январе еще 21 военнослужащий украинской армии выбрали жизнь и сдались в плен. За семь дней до этого российским военнослужащим сдались 48 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг11 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиковРазгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), пленные, новости сво
Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

Трое украинских военных сдались в плен на Херсонском направлении - Сальдо

11:09 19.04.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На Херсонском направлении сдались в плен три солдата украинских вооруженных сил. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии", – написал в своем Telegram-канале Сальдо.
Он отметил, что сдавшиеся заблаговременно сообщили о своих намерениях российскому командованию. Их действия были скоординированы и прошли успешно.
"Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям", - добавил Сальдо.
13 апреля военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным. 10 февраля 36 военнослужащих украинской армии сдались в плен в зоне проведения специальной военной операции. В январе еще 21 военнослужащий украинской армии выбрали жизнь и сдались в плен. За семь дней до этого российским военнослужащим сдались 48 украинских боевиков.
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Херсонская областьВладимир СальдоВСУ (Вооруженные силы Украины)ПленныеНовости СВО
 
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