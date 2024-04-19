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Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен

На Херсонском направлении сдались в плен три солдата украинских вооруженных сил. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T11:09

2024-04-19T11:09

2024-04-19T11:09

херсонская область

владимир сальдо

всу (вооруженные силы украины)

пленные

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На Херсонском направлении сдались в плен три солдата украинских вооруженных сил. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Он отметил, что сдавшиеся заблаговременно сообщили о своих намерениях российскому командованию. Их действия были скоординированы и прошли успешно. "Теперь они выживут и после победы России в СВО спокойно вернутся к своим семьям", - добавил Сальдо.13 апреля военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ сдались в плен российским военным. 10 февраля 36 военнослужащих украинской армии сдались в плен в зоне проведения специальной военной операции. В январе еще 21 военнослужащий украинской армии выбрали жизнь и сдались в плен. За семь дней до этого российским военнослужащим сдались 48 украинских боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина должна самостоятельно обеспечить себя солдатами – Столтенберг11 безуспешных контратак за сутки: ВСУ потеряли более 900 боевиковРазгромлен пункт управления оперативного командования ВСУ "Север"

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, всу (вооруженные силы украины), пленные, новости сво