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Более 60 населенных пунктов под угрозой подтопления в Курганской области - РИА Новости Крым, 07.04.2024
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Более 60 населенных пунктов под угрозой подтопления в Курганской области
Более 60 населенных пунктов под угрозой подтопления в Курганской области - РИА Новости Крым, 07.04.2024
Более 60 населенных пунктов под угрозой подтопления в Курганской области
В двух округах Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 07.04.2024
2024-04-07T13:43
2024-04-07T13:47
казахстан
новости
наводнение
александр куренков
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
владимир путин (политик)
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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В двух округах Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.В перечень вошли села Звериноголовское, Прорывное, Озерное и деревня Верхняя Алабуга в Звериноголовском округе, а также села Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и деревня Новая в Притобольном округе.По данным пресс-службы правительства региона, Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды. Более 60 населенных пунктов Курганской области попали в список территорий, где в ближайшие дни возможны подтопления. Среди них несколько микрорайонов и СНТ в Кургане.С 5 апреля в регионе действует режим повышенной готовности. Власти напомнили, что при таких условиях эвакуация — обязанность жителей подтопляемых территорий, лучше сделать это заблаговременно.Как отметил глава МЧС Александр Куренков, в бассейне реки Тобол в Курганской области ожидается неблагоприятная обстановка. В регион направили дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра министерства.Ситуацию с паводками обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.По прогнозу специалистов, уровень воды в Тоболе может увеличиться до десяти метров при средних многолетних значениях 4,6 метра.
https://crimea.ria.ru/20240407/pavodok-v-orenburgskoy-oblasti-obyavlen-chs-federalnogo-kharaktera-1136344798.html
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Новости
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казахстан, новости, наводнение, александр куренков, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), владимир путин (политик)
Более 60 населенных пунктов под угрозой подтопления в Курганской области

В Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка

13:43 07.04.2024 (обновлено: 13:47 07.04.2024)
 
© МЧС РоссииПодтопления
Подтопления
© МЧС России
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СИФМЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. В двух округах Курганской области началась превентивная эвакуация из-за паводка, сообщило региональное управление МЧС в Telegram-канале.
В перечень вошли села Звериноголовское, Прорывное, Озерное и деревня Верхняя Алабуга в Звериноголовском округе, а также села Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и деревня Новая в Притобольном округе.
По данным пресс-службы правительства региона, Костанайская область Казахстана в десятки раз увеличила объемы сброса воды.
Более 60 населенных пунктов Курганской области попали в список территорий, где в ближайшие дни возможны подтопления. Среди них несколько микрорайонов и СНТ в Кургане.
С 5 апреля в регионе действует режим повышенной готовности. Власти напомнили, что при таких условиях эвакуация — обязанность жителей подтопляемых территорий, лучше сделать это заблаговременно.
Как отметил глава МЧС Александр Куренков, в бассейне реки Тобол в Курганской области ожидается неблагоприятная обстановка. В регион направили дополнительные силы и средства от Уральского поисково-спасательного отряда и спасательного центра министерства.
Ситуацию с паводками обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.
По прогнозу специалистов, уровень воды в Тоболе может увеличиться до десяти метров при средних многолетних значениях 4,6 метра.
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