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Область повышенного давления над Крымом: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 06.04.2024
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Область повышенного давления над Крымом: чего ждать от погоды в субботу
Область повышенного давления над Крымом: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 06.04.2024
Область повышенного давления над Крымом: чего ждать от погоды в субботу
В субботу в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.04.2024
2024-04-06T00:01
2024-04-06T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +17...+19°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +16…+18°.В Ялте и Алуште переменная облачность, сухо. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +20 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит +8...10. днем +16...18 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240405/solntse-smenitsya-dozhdyami-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1136314882.html
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Область повышенного давления над Крымом: чего ждать от погоды в субботу

В субботу в Крыму ожидается до 20 градусов тепла и без осадков

00:01 06.04.2024
 
© РИА Новости КрымВесна в Симферополе
Весна в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погоду Крыма определит область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +17…22 градуса, в горах +10…15", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +17...+19°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +16…+18°.
В Ялте и Алуште переменная облачность, сухо. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +20 градусов.
В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит +8...10. днем +16...18 градусов.
Набережная имени Валентины Терешковой в Евпатории - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Вчера, 20:51Радио "Спутник в Крыму"
Солнце сменится дождями: погода в Крыму на выходные
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаФеодосияСудакЕвпаторияНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Область повышенного давления над Крымом: чего ждать от погоды в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 6 апреля
23:38Евпатория осталась без воды из-за аварии на центральном водоводе
22:58Главные новости Крыма: 5 апреля
22:49Уровень воды достиг 7 метров: в зоне затопления в Орске 10 тысяч человек
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20:43Вбить клин: в МИД пояснили смысл встречи Армении с США и Евросоюзом
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