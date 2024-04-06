https://crimea.ria.ru/20240406/oblast-povyshennogo-davleniya-nad-krymom-chego-zhdat-ot-pogody-v-subbotu-1136321296.html

Область повышенного давления над Крымом: чего ждать от погоды в субботу

Область повышенного давления над Крымом: чего ждать от погоды в субботу - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Область повышенного давления над Крымом: чего ждать от погоды в субботу

В субботу в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T00:01

2024-04-06T00:01

2024-04-06T00:01

крым

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крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°, днем +17...+19°.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9°, днем +16…+18°.В Ялте и Алуште переменная облачность, сухо. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем воздух прогреется до +20 градусов.В Евпатории, Феодосии и Судаке осадков также не ожидается. Ночью температура воздуха составит +8...10. днем +16...18 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240405/solntse-smenitsya-dozhdyami-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1136314882.html

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2024

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