Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-pogibshikh-v-krokuse-prevysilo-100-chelovek-1135963765.html
Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек
Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек
Тела погибших обнаружены при разборе завалов на месте трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле". Число жертв теракта достигло 115 человек, сообщает... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T12:54
2024-03-23T13:02
"крокус сити холл"
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
общество
теракт
подмосковье
московская область
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/17/1135963000_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bb2aeac8a0711d5cc5f2e42a75d2648b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Тела погибших обнаружены при разборе завалов на месте трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле". Число жертв теракта достигло 115 человек, сообщает Следственный комитет РФ.Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее признал, что количество жертв теракта будет расти значительно. По его словам, это стало понятно после того. когда спасатели смогли попасть в зал, где была стрельба. Он отметил. что разбор завалов будет вестись круглосуточно.В СК отметили, что поисковые работы продолжаются.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
подмосковье
московская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/17/1135963000_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3df6ef6fac8969fef371340fe2456e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, теракт, подмосковье, московская область, новости
Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек

Число погибших в теракте в "Крокусе" достигло 115 человек - Следком

12:54 23.03.2024 (обновлено: 13:02 23.03.2024)
 
Спасатели разбирают завалы после теракта в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье
Спасатели разбирают завалы после теракта в Крокус Сити Холле в Подмосковье
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Тела погибших обнаружены при разборе завалов на месте трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле". Число жертв теракта достигло 115 человек, сообщает Следственный комитет РФ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее признал, что количество жертв теракта будет расти значительно. По его словам, это стало понятно после того. когда спасатели смогли попасть в зал, где была стрельба. Он отметил. что разбор завалов будет вестись круглосуточно.
"На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек", - сказано в сообщении.
В СК отметили, что поисковые работы продолжаются.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.
 
"Крокус Сити Холл"СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПроисшествияОбществоТерактПодмосковьеМосковская областьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:14Очередь у Крымского моста выросла почти в два раза
12:54Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек
12:49Число жертв теракта в "Крокусе" будет значительно расти – губернатор
12:29Над Липецкой областью подавлен вражеский беспилотник
11:55ФСБ: напавшие на "Крокус" террористы имели контакты на украинской стороне
11:54Состояние 16 пострадавших в теракте в "Крокусе" крайне тяжелое
11:39Террористов из "Крокуса" задержали недалеко от границы с Украиной – СК
11:33Семьям погибших при теракте в Подмосковье выплатят по 3 млн рублей
11:22Количество погибших при теракте в Подмосковье увеличилось до 93 человек
11:17Опубликован список погибших в теракте в "Крокус Сити Холле"
11:05Директор ФСБ доложил Путину о задержании террористов из "Крокуса"
10:59Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте
10:55Пять прилетов за утро: мирный житель ранен при атаке на Курскую область
10:48Сколько инженеров и рабочих готов трудоустроить завод "Фиолент"
10:12В больницах остаются 107 пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле"
10:04На трассе "Украина" в Брянской области временно ограничили движение
10:03У Крымского моста выросла очередь
09:39Интерпол готов оказать поддержку в расследовании теракта в "Крокусе"
09:36Мужчина погиб и пятеро пострадали при ударе по Белгороду
09:14Когда на дорогах Симферополя появятся первые "зеленые волны"
Лента новостейМолния