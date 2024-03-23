https://crimea.ria.ru/20240323/chislo-pogibshikh-v-krokuse-prevysilo-100-chelovek-1135963765.html

Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек

Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Число погибших в "Крокусе" превысило 100 человек

Тела погибших обнаружены при разборе завалов на месте трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле". Число жертв теракта достигло 115 человек, сообщает... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T12:54

2024-03-23T12:54

2024-03-23T13:02

"крокус сити холл"

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

общество

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Тела погибших обнаружены при разборе завалов на месте трагедии в подмосковном "Крокус Сити Холле". Число жертв теракта достигло 115 человек, сообщает Следственный комитет РФ.Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее признал, что количество жертв теракта будет расти значительно. По его словам, это стало понятно после того. когда спасатели смогли попасть в зал, где была стрельба. Он отметил. что разбор завалов будет вестись круглосуточно.В СК отметили, что поисковые работы продолжаются.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области, в том числе пятеро детей. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта. После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.В память о жертвах в регионах России, в том числе в Крыму и Севастополе, отменены все развлекательные, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Во многих городах и поселках страны проходят акции скорби по погибшим.

подмосковье

московская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"крокус сити холл", ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, общество, теракт, подмосковье, московская область, новости