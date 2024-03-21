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Стрельба слышна в порту Феодосии
Стрельба слышна в порту Феодосии - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Стрельба слышна в порту Феодосии
В четверг днем в районе Феодосийского морского порта пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T15:01
2024-03-21T15:01
2024-03-21T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В четверг днем в районе Феодосийского морского порта пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации.Власти призвали жителей и гостей курортного города сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности. На полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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Стрельба слышна в порту Феодосии
В порту Феодосии в четверг пройдут учебные стрельбы – власти
15:01 21.03.2024 (обновлено: 15:10 21.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В четверг днем в районе Феодосийского морского порта пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации.
"Сегодня с 15:00 до 18:00 в районе 13 причала в порту будут проводиться учебные стрельбы", – сообщили в мэрии Феодосии.
Власти призвали жителей и гостей курортного города сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности. На полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.