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Стрельба слышна в порту Феодосии - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Стрельба слышна в порту Феодосии
Стрельба слышна в порту Феодосии - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Стрельба слышна в порту Феодосии
В четверг днем в районе Феодосийского морского порта пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T15:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В четверг днем в районе Феодосийского морского порта пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации.Власти призвали жителей и гостей курортного города сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности. На полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
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феодосия, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, крым
Стрельба слышна в порту Феодосии

В порту Феодосии в четверг пройдут учебные стрельбы – власти

15:01 21.03.2024 (обновлено: 15:10 21.03.2024)
 
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В Крыму формируют казачий батальон Таврида в составе Росгвардии для выполнения боевых задач в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В четверг днем в районе Феодосийского морского порта пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации.

"Сегодня с 15:00 до 18:00 в районе 13 причала в порту будут проводиться учебные стрельбы", – сообщили в мэрии Феодосии.

Власти призвали жителей и гостей курортного города сохранять спокойствие.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности. На полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.
 
ФеодосияНовости КрымаУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяКрым
 
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