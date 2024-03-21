https://crimea.ria.ru/20240321/strelba-slyshna-v-portu-feodosii-1135896791.html

Стрельба слышна в порту Феодосии

Стрельба слышна в порту Феодосии - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Стрельба слышна в порту Феодосии

В четверг днем в районе Феодосийского морского порта пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации. РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T15:01

2024-03-21T15:01

2024-03-21T15:10

феодосия

новости крыма

учения

безопасность республики крым и севастополя

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0d/1131379066_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c4c49b3b1b2c8891ca8dcdc81905a2ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В четверг днем в районе Феодосийского морского порта пройдут учения со стрельбой. Об этом предупредили в городской администрации.Власти призвали жителей и гостей курортного города сохранять спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения, необходимые для обеспечения безопасности. На полуострове, как и в других граничащих с Украиной регионах, действует "желтый" уровень террористической опасности.

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, крым