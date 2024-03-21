https://crimea.ria.ru/20240321/prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1135857130.html
Прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T00:01
2024-03-21T00:01
2024-03-21T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.В Севастополе облачно, временами дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240319/kogda-v-krymu-potepleet--1135841182.html
симферополь
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алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на четверг
Погода в Крыму в четверг, 21 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2…+5, на побережье до +8 градусов, днем +8…+13, в горах +2…+7 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.
В Севастополе облачно, временами дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов.