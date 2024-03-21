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Прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Прогноз погоды в Крыму на четверг
Прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Прогноз погоды в Крыму на четверг
В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T00:01
2024-03-21T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.В Севастополе облачно, временами дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240319/kogda-v-krymu-potepleet--1135841182.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на четверг

Погода в Крыму в четверг, 21 марта

00:01 21.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2…+5, на побережье до +8 градусов, днем +8…+13, в горах +2…+7 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.
В Севастополе облачно, временами дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов.
Крым - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 16:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда в Крыму потеплеет
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 21 марта
22:47Главные новости Крыма: 20 марта
22:15Главное за день: 20 марта
21:53Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей
21:38Крымчане задолжали за электроэнергию более миллиарда рублей
21:11В Крыму выплатят субсидии производителям ягод
20:54Когда стартует парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду
20:42В центре Севастополя слышна стрельба
20:32На трассе Ялта – Севастополь загорелся бетоновоз
20:05Сезон начинается: открыты продажи билетов на поезд Петербург - Евпатория
19:51Более тысячи белгородских детей отправят отдыхать уже на этой неделе
19:35"Защитница защитников": как художница из Симферополя поехала на фронт
19:12Какие восточные языки можно выучить в Крыму
18:41Омбудсмен Херсонской области Сергей Георгиев: крымский опыт меня закалил
18:18В Херсонской области начали ремонтировать дорогу на Каланчак
17:47Защита от атак ВСУ: школы и детсады Белгорода оснастят бетонными блоками
17:21Выплаты Украине из российских замороженных активов могут начать в июле
17:02В Белгородской области при обстреле ВСУ погибли два человека
16:37ВСУ понесли рекордные потери за сутки – более 1700 боевиков
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