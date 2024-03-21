https://crimea.ria.ru/20240321/prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1135857130.html

Прогноз погоды в Крыму на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Прогноз погоды в Крыму на четверг

В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T00:01

2024-03-21T00:01

2024-03-21T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. В четверг погода в Крыму будет определяться областью пониженного атмосферного давления. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +10...+12.В Севастополе облачно, временами дождь. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +10…+12 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью +4...+6, днем +8...+10 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240319/kogda-v-krymu-potepleet--1135841182.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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