Рейтинг@Mail.ru
США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма* - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240320/ssha-zastavlyayut-ukraintsev-idti-na-vernuyu-gibel-zakharova-o-slovakh-grema-1135865869.html
США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма*
США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма* - РИА Новости Крым, 20.03.2024
США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма*
Заявление сенатора США Линдси Грэма* свидетельствует о том, что Вашингтон напрямую заставляет украинцев идти на верную смерть, не обещая уже при этом никакой... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T12:49
2024-03-20T13:11
мария захарова
мнения
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
украина
сша
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135280387_0:198:3008:1890_1920x0_80_0_0_92b4c45ca0b2608b0da0cd9cc5d04f41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Заявление сенатора США Линдси Грэма* свидетельствует о том, что Вашингтон напрямую заставляет украинцев идти на верную смерть, не обещая уже при этом никакой помощи взамен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Грэм* заявил, что граждане Украины должны вступать в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста.По словам сенатора, украинцы "должны служить, и не с 25 или 27 лет". Также политик посоветовал украинцам идти на фронт независимо от того, продолжат ли США поддерживать Украину. Сенатор добавил, что Украине "нужно больше людей в строю".Верховная рада Украины планирует одобрить снижение призывного возраста до конца текущего месяца, сообщила ранее депутат Инна Совсун.По данным СМИ, на данный момент в раде ведутся дебаты о возможности гарантировать украинским военным ротацию раз в полгода и ограничить срок военной службы 36 месяцами. Она отмечает, что в данном случае к марту 2025 года в рядах украинской армии произойдет массовый отток опытных военных.Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям гражданского неповиновения и социальному взрыву.*Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронтСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУЗалужный: мобилизация на Украине провалена
россия
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135280387_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_33fabdd4a53e492a07cfc02f00ee5488.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, сша, всу (вооруженные силы украины)
США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма*

США уже без обещаний помощи заставляют украинцев идти на верную гибель – МИД России

12:49 20.03.2024 (обновлено: 13:11 20.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Заявление сенатора США Линдси Грэма* свидетельствует о том, что Вашингтон напрямую заставляет украинцев идти на верную смерть, не обещая уже при этом никакой помощи взамен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Грэм* заявил, что граждане Украины должны вступать в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста.
По словам сенатора, украинцы "должны служить, и не с 25 или 27 лет". Также политик посоветовал украинцам идти на фронт независимо от того, продолжат ли США поддерживать Украину. Сенатор добавил, что Украине "нужно больше людей в строю".
"Больше людей сенатору США Грэму* нужно от Украины где? На поле боя? Но он же прекрасно понимает, какая судьба их ждет буквально в первые же дни... Больше людей где? В списках погибших, без вести пропавших?.. Это уже буквально нелюдь, который вот так может приехать в чужую страну и буквально заставлять, даже уже без обещаний, не покупая совесть, а просто заставлять людей идти на верную погибель", – сказала Захарова на брифинге в среду.
Верховная рада Украины планирует одобрить снижение призывного возраста до конца текущего месяца, сообщила ранее депутат Инна Совсун.
По данным СМИ, на данный момент в раде ведутся дебаты о возможности гарантировать украинским военным ротацию раз в полгода и ограничить срок военной службы 36 месяцами. Она отмечает, что в данном случае к марту 2025 года в рядах украинской армии произойдет массовый отток опытных военных.
Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям гражданского неповиновения и социальному взрыву.
*Внесен в список террористов и экстремистов
Читайте также на РИА Новости Крым:
Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронт
Ситуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУ
Залужный: мобилизация на Украине провалена
 
Мария ЗахароваМненияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияУкраинаСШАВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:58В России появятся электронные удостоверения ветерана боевых действий
14:50В параде Победы в Москве задействуют 9 тысяч военных и 75 единиц техники
14:37Военные РФ сбили более 400 вражеских дронов в дни выборов президента
14:28Шойгу рассказал об укреплении боевой мощи Южного военного округа
14:27Сбербанк открыл регистрацию на Зеленый Марафон в 5 южных городах России
14:26Две армии и Днепровскую флотилию создадут в России до конца года
14:19Военные РФ уничтожили 9 танков Abrams и Leopard с начала года
14:17В ходе атак на российскую границу ВСУ потеряли свыше 3,5 тыс. человек
14:06Воздушная атака ВСУ на Белгород – погиб местный житель и двое ранены
13:59Шойгу назвал потери ВСУ с начала 2024 года
13:53Трубы и траншеи: как ремонтируют магистральный водовод в Сакском районе
13:38У нас есть свои планы: Путин о мерах по защите Белгородской области
13:22Спасший жизнь командиру танка "Алеша" боец награжден орденом Мужества
12:55Все положения послания Федсобранию обеспечены финансированием – Путин
12:49США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма*
12:26Крымчанин пойдет под суд за незаконный вылов осетра, севрюги и белуги
12:1913 снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
12:11В Ялте продолжается масштабный снос самостроев: убрано 70 конструкций
11:57Бухгалтер крупного отеля Евпатории присвоила 1,3 млн рублей – дело в суде
11:39В Крыму Макрону посоветовали изучить историю походов Франции на Россию
Лента новостейМолния