https://crimea.ria.ru/20240320/ssha-zastavlyayut-ukraintsev-idti-na-vernuyu-gibel-zakharova-o-slovakh-grema-1135865869.html

США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма*

США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма* - РИА Новости Крым, 20.03.2024

США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма*

Заявление сенатора США Линдси Грэма* свидетельствует о том, что Вашингтон напрямую заставляет украинцев идти на верную смерть, не обещая уже при этом никакой... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T12:49

2024-03-20T12:49

2024-03-20T13:11

мария захарова

мнения

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

украина

сша

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Заявление сенатора США Линдси Грэма* свидетельствует о том, что Вашингтон напрямую заставляет украинцев идти на верную смерть, не обещая уже при этом никакой помощи взамен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Грэм* заявил, что граждане Украины должны вступать в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста.По словам сенатора, украинцы "должны служить, и не с 25 или 27 лет". Также политик посоветовал украинцам идти на фронт независимо от того, продолжат ли США поддерживать Украину. Сенатор добавил, что Украине "нужно больше людей в строю".Верховная рада Украины планирует одобрить снижение призывного возраста до конца текущего месяца, сообщила ранее депутат Инна Совсун.По данным СМИ, на данный момент в раде ведутся дебаты о возможности гарантировать украинским военным ротацию раз в полгода и ограничить срок военной службы 36 месяцами. Она отмечает, что в данном случае к марту 2025 года в рядах украинской армии произойдет массовый отток опытных военных.Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям гражданского неповиновения и социальному взрыву.*Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронтСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУЗалужный: мобилизация на Украине провалена

россия

украина

сша

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, сша, всу (вооруженные силы украины)