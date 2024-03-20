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США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма*
США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма* - РИА Новости Крым, 20.03.2024
США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма*
Заявление сенатора США Линдси Грэма* свидетельствует о том, что Вашингтон напрямую заставляет украинцев идти на верную смерть, не обещая уже при этом никакой... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T12:49
2024-03-20T12:49
2024-03-20T13:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Заявление сенатора США Линдси Грэма* свидетельствует о том, что Вашингтон напрямую заставляет украинцев идти на верную смерть, не обещая уже при этом никакой помощи взамен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее Грэм* заявил, что граждане Украины должны вступать в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста.По словам сенатора, украинцы "должны служить, и не с 25 или 27 лет". Также политик посоветовал украинцам идти на фронт независимо от того, продолжат ли США поддерживать Украину. Сенатор добавил, что Украине "нужно больше людей в строю".Верховная рада Украины планирует одобрить снижение призывного возраста до конца текущего месяца, сообщила ранее депутат Инна Совсун.По данным СМИ, на данный момент в раде ведутся дебаты о возможности гарантировать украинским военным ротацию раз в полгода и ограничить срок военной службы 36 месяцами. Она отмечает, что в данном случае к марту 2025 года в рядах украинской армии произойдет массовый отток опытных военных.Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве политолог Александр Шатилов в комментарии РИА Новости Крым отметил, что если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям гражданского неповиновения и социальному взрыву.*Внесен в список террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронтСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУЗалужный: мобилизация на Украине провалена
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мария захарова, мнения, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, украина, сша, всу (вооруженные силы украины)
США заставляют украинцев идти на верную гибель: Захарова о словах Грэма*
США уже без обещаний помощи заставляют украинцев идти на верную гибель – МИД России
12:49 20.03.2024 (обновлено: 13:11 20.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Заявление сенатора США Линдси Грэма* свидетельствует о том, что Вашингтон напрямую заставляет украинцев идти на верную смерть, не обещая уже при этом никакой помощи взамен. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Грэм* заявил, что граждане Украины должны вступать в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста.
По словам сенатора, украинцы "должны служить, и не с 25 или 27 лет". Также политик посоветовал украинцам идти на фронт независимо от того, продолжат ли США поддерживать Украину. Сенатор добавил, что Украине "нужно больше людей в строю".
"Больше людей сенатору США Грэму* нужно от Украины где? На поле боя? Но он же прекрасно понимает, какая судьба их ждет буквально в первые же дни... Больше людей где? В списках погибших, без вести пропавших?.. Это уже буквально нелюдь, который вот так может приехать в чужую страну и буквально заставлять, даже уже без обещаний, не покупая совесть, а просто заставлять людей идти на верную погибель", – сказала Захарова на брифинге в среду.
Верховная рада Украины планирует
одобрить снижение призывного возраста до конца текущего месяца, сообщила ранее депутат Инна Совсун.
По данным СМИ, на данный момент в раде ведутся дебаты о возможности гарантировать украинским военным ротацию раз в полгода и ограничить срок военной службы 36 месяцами. Она отмечает, что в данном случае к марту 2025 года в рядах украинской армии произойдет массовый отток опытных военных.
Декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве политолог Александр Шатилов
в комментарии РИА Новости Крым
отметил, что если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям гражданского неповиновения и социальному взрыву.
*Внесен в список террористов и экстремистов
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