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Умер Геннадий Москаль
Умер Геннадий Москаль - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Умер Геннадий Москаль
В возрасте 73 года скончался после продолжительной болезни бывший украинский депутат Геннадий Москаль. Об этом сообщил в воскресенье депутат Верховной рады... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T13:42
2024-03-17T13:42
2024-03-17T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В возрасте 73 года скончался после продолжительной болезни бывший украинский депутат Геннадий Москаль. Об этом сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий, пишет РИА Новости.Геннадий Москаль – украинский политический и государственный деятель. Родился 11 декабря 1950 года в селе Задубровка Черновицкой области.С 2006 по 2007-й был представителем президента Украины в Крыму. В 2007 году занимал должность заместителя председателя Службы безопасности Украины. Осенью этого же года был избран депутатом Верховной Рады Украины.В августе 2009 года Москаль назначен начальником главного управления МВД Украины в Крыму - заместителем министра внутренних дел Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:Порошенко представил Закарпатской ОГА нового главу - Геннадия МоскаляМоскаль переименовал еще три "советские" улицы в ЗакарпатьеМоскаль потребовал распустить батальоны "Торнадо" и "Чернигов"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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геннадий москаль, украина, в мире, новости, общество, крым, верховная рада украины, политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В возрасте 73 года скончался после продолжительной болезни бывший украинский депутат Геннадий Москаль. Об этом сообщил в воскресенье депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий, пишет РИА Новости.
"После тяжелой болезни скончался Геннадий Москаль", - написал Княжицкий в своей социальной сети.
Геннадий Москаль – украинский политический и государственный деятель. Родился 11 декабря 1950 года в селе Задубровка Черновицкой области.
С 2006 по 2007-й был представителем президента Украины в Крыму. В 2007 году занимал должность заместителя председателя Службы безопасности Украины. Осенью этого же года был избран депутатом Верховной Рады Украины.
В августе 2009 года Москаль назначен начальником главного управления МВД Украины в Крыму - заместителем министра внутренних дел Украины.
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