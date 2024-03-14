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Дожди и туман: погода в Крыму в четверг
Дожди и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.03.2024
Дожди и туман: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 14.03.2024
2024-03-14T00:01
2024-03-14T00:01
2024-03-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9...+11 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +4 до +8 градусов, днем от +9 до +12.
https://crimea.ria.ru/20240310/obmanchivoe-solntse-i-silneyshie-livni-chto-zhdet-krym-na-nedele---fobos-1135536308.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Дожди и туман: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг на юге и востоке полуострова дожди и туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8, днем +8…+13 градусов, в горах +2…+7", - говорится в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9...+11 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +4 до +8 градусов, днем от +9 до +12.