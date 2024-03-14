https://crimea.ria.ru/20240314/dozhdi-i-tuman-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1135611957.html

Дожди и туман: погода в Крыму в четверг

Дожди и туман: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 14.03.2024

Дожди и туман: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 14.03.2024

2024-03-14T00:01

2024-03-14T00:01

2024-03-14T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму атмосферный фронтальный раздел вызовет дожди, в дневные часы в южных и восточных районах сильные. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем временами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9...+11 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер ночью южный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +10…+12.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии облачно, временами дождь. Ночью температура воздуха составит от +4 до +8 градусов, днем от +9 до +12.

https://crimea.ria.ru/20240310/obmanchivoe-solntse-i-silneyshie-livni-chto-zhdet-krym-na-nedele---fobos-1135536308.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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