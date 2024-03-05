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После бегства из Авдеевки ВСУ не дали закрепиться на новом рубеже - РИА Новости Крым, 05.03.2024
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После бегства из Авдеевки ВСУ не дали закрепиться на новом рубеже
После бегства из Авдеевки ВСУ не дали закрепиться на новом рубеже - РИА Новости Крым, 05.03.2024
После бегства из Авдеевки ВСУ не дали закрепиться на новом рубеже
Российские войска не позволили бежавшим из Авдеевки остаткам украинских формирований закрепиться на новом рубеже Петровское – Ласточкино – Северное и продолжают РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T13:04
2024-03-05T13:04
сергей шойгу
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
авдеевка
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Российские войска не позволили бежавшим из Авдеевки остаткам украинских формирований закрепиться на новом рубеже Петровское – Ласточкино – Северное и продолжают теснить противника на западном направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.По словам Шойгу, российские военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм и успешно решают поставленные перед ними задачи.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Впоследствии ВС РФ взяли под контроль на авдеевском направлении населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.Читайте также на РИА Новости Крым:Авдеевку будут восстанавливать по примеру Мариуполя – ХуснуллинЭто была дорога смерти: ВСУ сделали шокирующее заявление об АвдеевкеСырский раскритиковал подготовку командиров и заявил о кадровых решениях
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РИА Новости Крым
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сергей шойгу, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости сво, авдеевка, новости
После бегства из Авдеевки ВСУ не дали закрепиться на новом рубеже

Войска РФ не дали боевикам закрепиться на новом рубеже после бегства из Авдеевки – Шойгу

13:04 05.03.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости Крым. Российские войска не позволили бежавшим из Авдеевки остаткам украинских формирований закрепиться на новом рубеже Петровское – Ласточкино – Северное и продолжают теснить противника на западном направлении. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"После бегства украинских боевиков из авдеевского узла обороны российская группировка войск не позволила им закрепиться на рубеже Петровское – Ласточкино – Северное и продолжает теснить противника в западном направлении", – сказал глава ведомства на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ.
По словам Шойгу, российские военнослужащие демонстрируют мужество, храбрость и героизм и успешно решают поставленные перед ними задачи.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Впоследствии ВС РФ взяли под контроль на авдеевском направлении населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское.
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