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У санкций Запада против России 1000-летняя история и доказанная польза
У санкций Запада против России 1000-летняя история и доказанная польза - РИА Новости Крым, 25.02.2024
У санкций Запада против России 1000-летняя история и доказанная польза
Государства, элиты которых имеют давнюю историю и ресурсы, под воздействиями санкций переориентируются на инновационное развитие и только крепнут. Яркий пример... РИА Новости Крым, 25.02.2024
2024-02-25T07:01
2024-02-25T07:01
2024-02-25T07:01
александр ирхин
радио "спутник в крыму"
мнения
санкции
санкции против россии
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Государства, элиты которых имеют давнюю историю и ресурсы, под воздействиями санкций переориентируются на инновационное развитие и только крепнут. Яркий пример тому – Россия, в отношении которой Запад на протяжении тысячи лет применяет рестрикции, выработав у нее уже иммунитет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, профессор СевГУ, доктор политических наук Александр Ирхин.По его словам, если проанализировать почти тысячелетнюю историю взаимоотношений России и коллективного Запада, "который существовал в разных государственных и геополитических формах, как и мы", то можно увидеть, что политика ограничений в отношении нас велась всегда.Первые рестрикции начались еще при Иване IV, причем "и до этого они тоже были, но имели не такой масштабный характер, отмечает эксперт.В результате у России выработался уже своего рода иммунитет. "То есть сегодня в принципе ничего для нового они не открывают. Мы, как показывает исторический опыт, научились в этом состоянии ограничений жить и сосуществовать", – отметил Ирхин.Больше того, именно благодаря санкциям Россия в очередной раз делает "скачок для развития уже в новом мире", начиная "развивать у себя те технологии, которые она ранее покупала за сырье".Аналогичная ситуация наблюдалась не раз, в частности, в Иране, в отношении которого санкции предпринимались на протяжении последних 40 лет, добавил Ирхин.Ирхин делает вывод, что для определенных государств санкции – благо для развития и наращивания мощи вопреки ожиданием противников."Государства, элиты которых имеют давнюю историю и соответствующие ресурсы, они как раз-таки переориентируются на инновационное развитие, развивают критические технологии, которые позволяют им в этом состоянии тотальных рестрикций выживать и развиваться", – заключил он.Евросоюз принял решение продлить действие антироссийских санкций еще на год, до 24 февраля 2025 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Тест на прочность: эксперты оценили устойчивость РФ к вызовам времениВопреки санкциям: российский автопром нарастил производство"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт
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александр ирхин, мнения, санкции, санкции против россии, политика, сша, новости
У санкций Запада против России 1000-летняя история и доказанная польза
Запад за 1000 лет выработал у России иммунитет к санкциям – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Государства, элиты которых имеют давнюю историю и ресурсы, под воздействиями санкций переориентируются на инновационное развитие и только крепнут. Яркий пример тому – Россия, в отношении которой Запад на протяжении тысячи лет применяет рестрикции, выработав у нее уже иммунитет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, профессор СевГУ, доктор политических наук Александр Ирхин.
По его словам, если проанализировать почти тысячелетнюю историю взаимоотношений России и коллективного Запада, "который существовал в разных государственных и геополитических формах, как и мы", то можно увидеть, что политика ограничений в отношении нас велась всегда.
Первые рестрикции начались еще при Иване IV, причем "и до этого они тоже были, но имели не такой масштабный характер, отмечает эксперт.
"Был ограничения и рестрикции в отношения сначала Киевской Руси, потом Владимирской, Московской, Российской империи, Советского Союза и современной России. Они вводились постоянно. И, кстати, полностью не снимались и во время того, когда Союз распался и новая Россия пыталась стать частью Запада. Последние 100 лет мы находились в состоянии санкций тотально большее время, чем вне их. То есть это как раз-таки более естественное состояние наших двусторонних отношений", – сказал политолог.
В результате у России выработался уже своего рода иммунитет.
"То есть сегодня в принципе ничего для нового они не открывают. Мы, как показывает исторический опыт, научились в этом состоянии ограничений жить и сосуществовать", – отметил Ирхин.
Больше того, именно благодаря санкциям Россия в очередной раз делает "скачок для развития уже в новом мире", начиная "развивать у себя те технологии, которые она ранее покупала за сырье".
Аналогичная ситуация наблюдалась не раз, в частности, в Иране, в отношении которого санкции предпринимались на протяжении последних 40 лет, добавил Ирхин.
"И он, несмотря на все ограничения, сделал значительный технологический скачок и стал инновационной державой по многим параметрам за счет внутренних ресурсов. А до исламской революции конца 1970-х годов Иран был сырьевым придатком Запада", – привел пример политолог.
Ирхин делает вывод, что для определенных государств санкции – благо для развития и наращивания мощи вопреки ожиданием противников.
"Государства, элиты которых имеют давнюю историю и соответствующие ресурсы, они как раз-таки переориентируются на инновационное развитие, развивают критические технологии, которые позволяют им в этом состоянии тотальных рестрикций выживать и развиваться", – заключил он.
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