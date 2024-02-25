https://crimea.ria.ru/20240225/u-sanktsiy-zapada-protiv-rossii-1000-letnyaya-istoriya-i-dokazannaya-polza-1135157031.html

У санкций Запада против России 1000-летняя история и доказанная польза

У санкций Запада против России 1000-летняя история и доказанная польза - РИА Новости Крым, 25.02.2024

У санкций Запада против России 1000-летняя история и доказанная польза

Государства, элиты которых имеют давнюю историю и ресурсы, под воздействиями санкций переориентируются на инновационное развитие и только крепнут. Яркий пример... РИА Новости Крым, 25.02.2024

2024-02-25T07:01

2024-02-25T07:01

2024-02-25T07:01

александр ирхин

радио "спутник в крыму"

мнения

санкции

санкции против россии

политика

сша

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Государства, элиты которых имеют давнюю историю и ресурсы, под воздействиями санкций переориентируются на инновационное развитие и только крепнут. Яркий пример тому – Россия, в отношении которой Запад на протяжении тысячи лет применяет рестрикции, выработав у нее уже иммунитет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, профессор СевГУ, доктор политических наук Александр Ирхин.По его словам, если проанализировать почти тысячелетнюю историю взаимоотношений России и коллективного Запада, "который существовал в разных государственных и геополитических формах, как и мы", то можно увидеть, что политика ограничений в отношении нас велась всегда.Первые рестрикции начались еще при Иване IV, причем "и до этого они тоже были, но имели не такой масштабный характер, отмечает эксперт.В результате у России выработался уже своего рода иммунитет. "То есть сегодня в принципе ничего для нового они не открывают. Мы, как показывает исторический опыт, научились в этом состоянии ограничений жить и сосуществовать", – отметил Ирхин.Больше того, именно благодаря санкциям Россия в очередной раз делает "скачок для развития уже в новом мире", начиная "развивать у себя те технологии, которые она ранее покупала за сырье".Аналогичная ситуация наблюдалась не раз, в частности, в Иране, в отношении которого санкции предпринимались на протяжении последних 40 лет, добавил Ирхин.Ирхин делает вывод, что для определенных государств санкции – благо для развития и наращивания мощи вопреки ожиданием противников."Государства, элиты которых имеют давнюю историю и соответствующие ресурсы, они как раз-таки переориентируются на инновационное развитие, развивают критические технологии, которые позволяют им в этом состоянии тотальных рестрикций выживать и развиваться", – заключил он.Евросоюз принял решение продлить действие антироссийских санкций еще на год, до 24 февраля 2025 года. Читайте также на РИА Новости Крым:Тест на прочность: эксперты оценили устойчивость РФ к вызовам времениВопреки санкциям: российский автопром нарастил производство"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ирхин, мнения, санкции, санкции против россии, политика, сша, новости