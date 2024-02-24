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Облачно и ветрено: погода в воскресенье 25 февраля

Облачно и ветрено: погода в воскресенье 25 февраля - РИА Новости Крым, 24.02.2024

Облачно и ветрено: погода в воскресенье 25 февраля

В Крыму в воскресенье, 25 февраля, ожидается переменная облачность без осадков, утром возможны туманы в отдельных районах, средняя температура на 1-2 градуса... РИА Новости Крым, 24.02.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. В Крыму в воскресенье, 25 февраля, ожидается переменная облачность без осадков, утром возможны туманы в отдельных районах, средняя температура на 1-2 градуса ниже, чем накануне. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.По данным синоптиков, погоду в Крыму в воскресенье будет определять юго-западная периферия Сибирского антициклона, благодаря чему осадков не предвидится, но будет облачно и местами туманно.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7 – 12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градусов, днем +11...+13 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 10 – 15 м/с, днем 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов.В Ялте и Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке в течение суток переменная облачность, без осадков. Температура ночью +6… +8, днем +11…+13. Читайте также на РИА Новости Крым:Пик активности Солнца и магнитные бури: ученый дал прогноз на 2024 годЧто такое ледяной дождь и чем он опасен

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