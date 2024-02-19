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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту снова открыто после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T12:12
2024-02-19T12:15
ситуация на дорогах крыма
безопасность республики крым и севастополя
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту снова открыто после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
https://crimea.ria.ru/20240219/v-sevastopole-otboy-vozdushnoy-trevogi-1135046258.html
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безопасность республики крым и севастополя, крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту восстановлено

12:12 19.02.2024 (обновлено: 12:15 19.02.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту снова открыто после временной приостановки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Движение по мостовому переходу периодически приостанавливают в целях безопасности. Водителям и пассажирам авто, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, в таких случаях необходимо соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики подчеркивают, что Крымский мост является стратегическим объектом, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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Ситуация на дорогах КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяКрымский мостТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТамань
 
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